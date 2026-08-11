Kia EV3 y nuevo Kia Sportage: dos SUV, dos maneras de avanzar

Elegir un coche no consiste únicamente en comparar motores, equipamiento o dimensiones. También implica pensar en cómo nos desplazamos, qué espacio necesitamos y qué tipo de viajes forman parte de nuestro día a día. Hay quienes están preparados para dar el salto definitivo a la movilidad eléctrica y quienes buscan la eficiencia de una mecánica electrificada sin renunciar a la versatilidad de un gran SUV familiar.

Para responder a ambas necesidades, Kia Marcos Automoción reúne dos de los modelos más destacados de la marca: el Kia EV3, un SUV compacto completamente eléctrico, y el nuevo Kia Sportage, una referencia del segmento que estrena una imagen renovada, más tecnología y diferentes opciones de motorización.

Dos propuestas con personalidades distintas, pero con una misma filosofía: hacer que cada trayecto resulte más cómodo, conectado y eficiente.

Kia EV3: la movilidad eléctrica se adapta a tu vida

El Kia EV3 demuestra que conducir un vehículo eléctrico puede ser sencillo, práctico y compatible con todo tipo de desplazamientos. Su tamaño compacto facilita la conducción diaria por ciudad, mientras que su autonomía, su habitabilidad y su capacidad de carga permiten afrontar viajes largos con tranquilidad.

Su diseño exterior sigue la filosofía “Opposites United” de Kia, combinando formas geométricas, líneas robustas y elementos futuristas. El resultado es un SUV reconocible a primera vista, con una presencia moderna y una silueta que aprovecha al máximo el espacio disponible.

El EV3 destaca por ser un coche eficiente, cómodo y versátil / PILAR CORTES

Pero uno de los principales argumentos del EV3 se encuentra en su autonomía. La versión Long Range puede recorrer hasta 605 kilómetros según el ciclo combinado WLTP y alcanzar hasta 773 kilómetros en conducción urbana. Una cifra que permite ampliar el radio de acción del vehículo eléctrico y reducir la preocupación por encontrar un punto de recarga durante los desplazamientos habituales.

Cuando es necesario recuperar energía, el sistema de carga rápida permite pasar aproximadamente del 10 % al 80 % de la batería en unos 31 minutos. El tiempo justo para hacer una pausa antes de continuar el viaje.

Espacio y tecnología en formato compacto

El interior del Kia EV3 está diseñado para aprovechar cada centímetro. La plataforma eléctrica E-GMP permite crear un habitáculo amplio y despejado, con una distribución pensada tanto para el conductor como para el resto de los pasajeros.

El KIA EV3 incorpora funciones útiles en conectividad y asistentes de conducción / PILAR CORTES

Su maletero ofrece 460 litros de capacidad, a los que se suman otros 25 litros de almacenamiento bajo el capó delantero. Una solución práctica para guardar los cables de carga o pequeños objetos sin ocupar espacio en el compartimento principal.

La tecnología también ocupa un lugar protagonista. Su pantalla panorámica, formada por diferentes superficies digitales que alcanzan conjuntamente alrededor de 30 pulgadas, concentra la información de conducción, la navegación, la climatización y el entretenimiento.

Además, dependiendo de la versión, el Kia EV3 puede incorporar funciones como la llave digital, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y tecnología V2L. Esta última permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos externos, como un ordenador portátil, una bicicleta eléctrica o determinados equipos utilizados durante una escapada al aire libre.

El Kia EV3 muestra una trasera robusta y muy personal. / Información

Todo ello convierte al EV3 en una opción especialmente interesante para quienes quieren empezar a conducir un coche eléctrico sin renunciar al espacio, la autonomía o la funcionalidad de un SUV.

Nuevo Kia Sportage: más diseño, tecnología y versatilidad

Frente al carácter completamente eléctrico del EV3, el nuevo Kia Sportage apuesta por ofrecer una gama amplia y adaptable. Es un SUV pensado para quienes necesitan espacio, comodidad y flexibilidad tanto en los desplazamientos diarios como en los viajes en familia.

La actualización del modelo refuerza su imagen con un frontal más expresivo, una parrilla rediseñada y una nueva firma luminosa Star Map. Sus líneas mantienen el carácter robusto característico del Sportage, pero incorporan detalles más modernos y sofisticados.

Espacio, tecnología y diseño contemporáneo convierten al Kia Sportage en una opción especialmente adecuada para familias y viajes largos. / INFORMACIÓN

En el interior, la amplitud continúa siendo uno de sus principales puntos fuertes. Los pasajeros de la segunda fila disponen de un espacio generoso, mientras que las diferentes soluciones de almacenamiento facilitan el uso cotidiano del vehículo.

El puesto de conducción integra dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas desde las que se accede a la navegación, el sistema multimedia y la información del vehículo. A ello se suman conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, servicios digitales de Kia y diferentes funciones diseñadas para hacer más sencillos los trayectos.

Una motorización para cada conductor

Una de las grandes ventajas del nuevo Kia Sportage es la variedad de sistemas de propulsión disponibles. La gama contempla alternativas de gasolina, hibridación ligera, híbrida e híbrida enchufable, dependiendo de la versión elegida.

El Sportage híbrido resulta especialmente adecuado para quienes quieren reducir consumos y disfrutar de una conducción más eficiente sin depender de puntos de carga. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento del motor de combustión y del motor eléctrico, adaptándose a las necesidades de cada momento.

El renovado Kia Sportage refuerza su apuesta por el diseño y el confort interior / INFORMACIÓN

Por su parte, la versión híbrida enchufable permite realizar muchos desplazamientos cotidianos utilizando energía eléctrica y mantener el motor de combustión para los trayectos más largos. Una combinación que ofrece libertad para viajar y la posibilidad de reducir el consumo durante el uso diario.

Esta variedad permite que cada conductor encuentre una configuración adaptada a su recorrido habitual, sus posibilidades de carga y su forma de utilizar el vehículo.

Kia EV3 o Kia Sportage: ¿cuál encaja contigo?

La elección dependerá principalmente del tipo de movilidad que busques.

El Kia EV3 es la opción para quienes quieren disfrutar de una conducción completamente eléctrica, silenciosa y sin emisiones locales. Su autonomía, su carga rápida y su tamaño compacto lo convierten en un vehículo preparado tanto para la ciudad como para realizar escapadas y viajes.

El nuevo Kia Sportage ofrece una mayor variedad mecánica y un planteamiento especialmente versátil para familias, conductores que recorren largas distancias o usuarios que todavía prefieren combinar la electrificación con un motor de combustión.

No se trata de decidir cuál es mejor, sino de descubrir cuál responde mejor a cada estilo de vida.

Descúbrelos en Kia Marcos Automoción

En Kia Marcos Automoción es posible conocer de cerca el Kia EV3 y el nuevo Kia Sportage, comparar sus versiones y recibir asesoramiento personalizado para elegir el modelo y la motorización más adecuados.

Su equipo ofrece diferentes alternativas de financiación, servicio posventa especializado y la garantía Kia de siete años, de acuerdo con las condiciones establecidas por la marca.

Mapa de concesionarios Kia del Grupo Marcos en la provincia de Alicante.

Los conductores de la provincia pueden visitar los centros Kia Marcos Automoción de Alicante, Elche, Elda, Cocentaina, Dénia, Benidorm, Torrevieja, Ibi y Orihuela para descubrir ambos modelos y solicitar una prueba de conducción.

Porque, tanto si el próximo paso es conducir un SUV completamente eléctrico como apostar por la versatilidad de un modelo híbrido, en Kia Marcos Automoción hay una forma de movilidad preparada para cada camino.