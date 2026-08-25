Las marcas chinas aceleran en Europa y superan las 755.000 unidades vendidas, sostenidas por tres grandes grupos automovilísticos

Las marcas chinas ya son una más en el mercado europeo. Su llegada al Viejo Continente empezó, en algunos casos, hace varios años, siendo el pasado 2025 el ejercicio de mayor desembarco de nuevos modelos llegados desde el gigante asiático.

En este año actual, se aprecia cómo estas marcas y fabricantes se han ido consolidando, al mismo tiempo que muchos de los grupos automovilísticos detrás de cada nombre han apostado por la producción local a lo largo y ancho de Europa, un movimiento en el que España está jugando un papel clave.

El 80% de las ventas pertecen a tres grupos chinos

Los datos de matriculaciones europeas desarrollados por Dataforce y analizados por Automotive News dan cuenta de este crecimiento. La suma de coches chinos vendidos en la Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza en lo que va de año alcanza las 755.124 unidades, una cifra que representa un crecimiento del 111,4% en lo que va de 2026 comparado con el mismo periodo del año pasado.

Si bien en estos cálculos hay que estimar el rápido crecimiento de marcas que el año pasado apenas acababan de empezar la comercialización de sus modelos en Europa, el peso de las matriculaciones lo sostienen marcas ya conocidas.

El informe de Dataforce señala que son tres grandes grupos automovilísticos chinos los que registran más del 80% de esas más de 755.000 matriculaciones. BYD, Chery y SAIC/MG suman unas 615.039 unidades vendidas.

En el acumulado del año, SAIC, propietaria de MG, lidera el desembarco chino con 208.009 unidades vendidas, seguida de BYD, con 205.486 matriculaciones (145,7%) y, en tercera posición, Chery Auto (no solo la marca Chery, sino también Omoda y Jaecoo, Jetour...) con 201.544 matriculaciones (282,8%). Leapmotor (65.056 unidades, +507,9%) y Xpeng (24.249 unidades, + 146,1%) también registraron fuertes crecimientos.

Marcas chinas con 'sello' europeo

Una particularidad de estos cinco grupos automovilísticos que sostienen las ventas en Europa es que todos ellos o ya producen en territorio europeo o están ultimando detalles para empezar a fabricar.

Leapmotor fabrica su T03 en la planta de Stellantis en Tychy (Polonia) y en lo que queda de año arrancará la producción de B10 en Figueruelas (Zaragoza), al mismo que se esperan detalles sobre más modelos. Xpeng produce en Graz (Austria), gracias a su acuerdo con Magna.

El grupo Chery, junto con la española EV Motors, produce los coches Ebro en la Zona Franca de Barcelona y está previsto que también entren en montaje modelos de Omoda y Jaecoo.

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Finalmente, BYD está levantando su primera fábrica europea en Szeged (Hungría) y SAIC ya ha anunciado que su nueva planta en Ferrol (Galicia) estará operativa en 2028.

Fuente: El Periódico