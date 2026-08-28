Homenaje | Mini 1965 Victory Edition
El Mini 1965 Victory Edition celebra la victoria en Montecarlo
Edición especial para el Cooper S, el John Cooper Works y el John Cooper Works Electric. El 52 hace referencia al número del ganador
Con el Mini 1965 Victory Edition, Mini rinde homenaje a uno de los momentos más importantes de su historia en el mundo del automovilismo: la victoria del Mini Cooper S en el Rally de Montecarlo de 1965, con Timo Mäkinen y Paul Easter al volante. Esta exclusiva edición especial retoma elementos clave del diseño del histórico coche ganador y los combina con el rendimiento moderno de Mini, la sensación de kart característica de la marca y detalles de equipamiento exclusivos
La pintura en Chili Rojo, el techo y las carcasas de los retrovisores en blanco, la franja blanca que recorre el capó, el techo y la parte trasera, y el número 52 traen el aspecto icónico del coche de rally a la actualidad. La inscripción «1965» en el pilar C, los tapacubos y tapones de válvula exclusivos de esta edición, así como las llantas de 18 pulgadas, añaden detalles distintivos adicionales.
En el interior, el Mini 1965 Victory Edition también hace referencia a su ADN deportivo: los umbrales de las puertas con la inscripción «1965», una dedicatoria especial en el interior de la puerta y otros detalles crean un vínculo directo con los históricos éxitos en los rallies. Disponible para el Mini Cooper S, el Mini John Cooper Works y el Mini John Cooper Works Electric totalmente eléctrico, esta edición especial combina un diseño icónico con el placer de conducir moderno.
- La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas
- Orange publicita en Elche su servicio telefónico con un mapa donde incluye el Sáhara, Ceuta y Melilla en Marruecos
- El golpe del siglo en Alicante: roban el Tesoro de Villena del Muvi en apenas cuatro minutos
- Muere Begoña Rodríguez, abogada y esposa del DJ alicantino Nando Costa: 'Eras mi faro entre la niebla
- Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”
- La Generalitat autoriza en Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo de la Comunidad
- La directora de la Guardia Civil contesta a Dolón sin concretar los refuerzos y con apenas 100.000 euros para arreglar el cuartel de Torrevieja
- La cifra de alicantinos que renuncian a una herencia sigue al alza a pesar de la supresión del Impuesto de Sucesiones