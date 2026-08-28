Renace el mito "Super Veloce"

Lamborghini presenta el Revuelto SV, un nuevo Super Veloce con motor V12 que continúa la historia iniciada hace 55 años con el primer Miura SV. Este superdeportivo de la marca italiana combina un propulsor V12 atmosférico de 6,5 litros con 825 CV, con tres motores eléctricos que ofrecen una potencia conjunta de 1.065 CV y un par máximo combinado de 1.425 Nm.

Apoyado en una batería de 7,3 kWh y en un sistema de par totalmente eléctrico, el Revuelto SV acelera de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,7 segundos, alcanzando una velocidad máxima superior a los 345 km/h. Con una relación peso-potencia de 1,66 kg/CV, esta versión rinde homenaje al año de fundación de la firma italiana mediante una producción estrictamente limitada a 1.963 unidades.

Lamborghini Revuelto SV / .

El Revuelto SV acelera de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,7 segundos, alcanzando una velocidad máxima superior a los 345 km/h

El diseño exterior del Revuelto SV responde plenamente a exigencias funcionales. La integración del frontal, el splitter con aletas, los fondos planos rediseñados y un alerón trasero de doble ala consiguen incrementar la carga aerodinámica total un 80% respecto al Revuelto estándar (un 10% más que en el Aventador SVJ) y mejorar un 60% la eficiencia aerodinámica global.

Fiel a la filosofía de aligeramiento, el interior intensifica el uso de la fibra de carbono vista en los paneles de las puertas, el salpicadero y la estructura de los asientos. El puesto de mando prioriza la ergonomía del conductor mediante mandos específicos en color rojo.

Lamborghini Revuelto SV / .

Desde hace más de 50 años los modelos Super Veloce desempeñan un papel fundamental en la identidad de Automobili Lamborghini. Representan la interpretación más extrema y prestacional de un modelo ya existente y encarnan la filosofía de prestaciones sin concesiones de la marca desde el Miura SV de 1971 pasando por el Diablo SV y el Murciélago LP 670-4 SV hasta llegar al Aventador SV.

Noticias relacionadas

Con el nuevo Lamborghini Revuelto SV, la marca italiana da continuidad a esta tradición de una forma única llevando su incesante búsqueda de los límites a una sensación de conducción sin precedentes.