Más seguridad al volante

Ebro sitúa la seguridad entre los principales ejes tecnológicos de su gama. Desde el SUV urbano s400 HEV hasta el s900 PHEV 4x4, todos sus modelos incorporan una completa dotación de sistemas avanzados de asistencia a la conducción -ADAS, por sus siglas en inglés- capaces de identificar situaciones de riesgo, advertir al conductor y, cuando es necesario, intervenir sobre el vehículo.

Los Ebro s400, s700 y s800 incorporan de serie 24 sistemas ADAS en todas sus variantes, incluidas las híbridas e híbridas enchufables. En el s900 PHEV 4x4, esta dotación se amplía hasta los 26 asistentes con la incorporación del aparcamiento automático y de una función capaz de reproducir marcha atrás el último recorrido realizado por el vehículo.

Los sistemas ADAS de Ebro / .

El funcionamiento de estos asistentes se apoya en una red de radares, cámaras y sensores distribuida alrededor del vehículo. Su configuración varía según el modelo y puede incluir radares de ondas milimétricas, una cámara multifunción frontal, cuatro cámaras de visión envolvente, sensores ultrasónicos, detectores de ocupación en las plazas traseras y una cámara infrarroja para supervisar al conductor.

El Ebro s400, por ejemplo, dispone de dos radares, una cámara frontal, cuatro cámaras de visión envolvente, cinco sensores ultrasónicos, detector de ocupantes y una cámara infrarroja para el sistema de monitorización del conductor. Los s700 y s800 cuentan con 17 elementos de percepción, entre ellos dos radares, cuatro cámaras y ocho sensores ultrasónicos.

Los sistemas ADAS de Ebro / .

Todos estos dispositivos permiten controlar simultáneamente la trayectoria, los carriles adyacentes, los vehículos que circulan por delante o por detrás, los ángulos muertos y los posibles obstáculos durante las maniobras.

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La alerta de salida involuntaria de carril, el sistema de prevención de abandono de carril y el asistente de emergencia ayudan a mantener el vehículo dentro de su trayectoria. A ellos se suman la detección de ángulo muerto y el asistente de cambio de carril. La gama Ebro también incorpora control de crucero adaptativo, asistente para atascos, asistente integrado de crucero y regulación de la velocidad en curva. El reconocimiento de los límites de velocidad facilita al conductor la información disponible.