Geely Auto llega a Alicante

Geely Auto, séptimo grupo automovilístico a nivel mundial, ya está disponible en el mercado español, y con su concesionario en la provincia de Alicante recién abierto, inicia su ofensiva con dos modelos estratégicos, el Geely E5 100% eléctrico y el Geely Starray EM-i híbrido enchufable, ambos respaldados por una garantía de 8 años o 200.000 kilómetros, batería incluida, gracias al programa Care+, y un servicio postventa con disponibilidad total de piezas y tiempos de entrega optimizados en su red oficial.

El Geely E5 es un eléctrico 100% del segmento C-SUV, pero con una habitabilidad claramente superior al ofrecer un espacio interior propio de categorías más altas, con un maletero de 461 litros ampliable hasta 1.877 litros, reforzando su enfoque familiar.

En el interior destaca una pantalla central de 15,4 pulgadas, eje de un ecosistema digital avanzado, acompañada de un sistema de audio premium y conectividad completa.

El interior es muy parecido en ambos. / .

A nivel mecánico, el E5 desarrolla 218 CV, con una autonomía de hasta 475 km en ciclo combinado WLTP, respaldada por dos opciones de batería. La potencia máxima de carga en corriente alterna es de 11 kW, y de hasta 135 kW en estaciones de carga rápida de corriente continua, lo que permite al Geely E5 recuperar del 30% al 80% de capacidad de la batería en aproximadamente 20 minutos, facilitando su uso en trayectos largos.

Cuenta con la máxima calificación de 5 estrellas Euro NCAP, apoyada por un completo paquete de asistentes a la conducción y una arquitectura diseñada para proteger a los ocupantes en cualquier escenario.

El precio del Geely E5 parte desde 25.485 euros con todos los descuentos posibles, situándose como una opción competitiva dentro del mercado eléctrico actual.

Geely E5. / .

Híbrido enchufable. Por su parte el Geely Starray EM-i introduce una alternativa electrificada orientada a quienes buscan versatilidad sin depender exclusivamente de la recarga. Su sistema combina un motor térmico 1.5 de 100 CV, desarrollado por Horse Powertrain en Valladolid, con un motor eléctrico que eleva la potencia conjunta hasta 268 CV, logrando un equilibrio entre prestaciones y eficiencia. Alcanza hasta 1.055 km de autonomía combinados WLTP, con una capacidad de hasta 136 km en modo eléctrico.

A diferencia de otros híbridos enchufables, el Starray EM-i incorpora carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, con tiempos de recarga del 30% al 80% en apenas 16 minutos.

El modelo ofrece tres modos de conducción -eléctrico, híbrido y potencia- que adaptan el funcionamiento del sistema a cada escenario. En el interior, prioriza el confort, especialmente en las plazas traseras, donde el espacio disponible se sitúa entre los referentes del segmento, acompañado de un maletero de hasta 528 litros ampliables a 2.065 litros.

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Dispone de una dotación de sistemas ADAS y una estructura que le permite alcanzar también las 5 estrellas Euro NCAP, reforzando su posición como una propuesta equilibrada y fiable. El precio del Geely Starray EM-i arranca en 25.215 euros con todos los descuentos.