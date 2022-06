Volkswagen expandirá en 2023 su familia ID. de coches eléctricos con el ID. Aero, una berlina de casi cinco metros de largo -equivalente al Arteon- que primero llegará al mercado chino y, posteriormente, a norteamérica y Europa. La voluntad de la marca alemana es plantar cara directamente al Tesla Model 3 y a las marcas Nio, SAIC, Geely y BYD en China, el mayor mercado para coches eléctricos del mundo. En Europa y América, se sumará a la familia ID. como su sexto integrante y así redondear una oferta muy completa con el ID. 3, el ID. 4, el ID. 5 y el ID. Buzz.

El ID. Aero, presentado este lunes por Volkswagen, sigue siendo un prototipo, aunque muy parecido a la versión de producción, que además se llamará de otra manera. Este concepto toma su nombre de las palabras Aerodynamics y Roominess -aerodinámica y amplitud-, las dos máximas que han imperado a la hora de su diseño. La firma alemana ha mostrado de momento el exterior, pero sigue escondiendo su habitáculo para futuras presentaciones.

Sí ha desvelado Volkswagen, sin embargo, detalles sobre su batería. Basado en la plataforma MEB -la misma que sirve de esqueleto a toda la familia ID. y a coches como el Cupra Born, el Skoda Enyaq iV o el Audi Q4 e-tron- su batería más capaz ofrecerá 77 kWh, una cifra que, sumada a su eficiencia aerodinámica, le permitiría recorrer hasta 620 kilómetros entre cargas. Volkswagen detalla que, “según el perfil de uso, los conductores podrán recorrer entre 230 y 330 kilómetros con la batería más pequeña, de 45 kWh, y entre 300 y 420 kilómetros con la batería mediana, de 58 kWh”. No se han anunciado más datos sobre las opciones de carga o la configuración y potencia de sus motores eléctricos.

Diseño al servicio de la aerodinámica

No podremos dar más información sobre el apartado Roominess del nombre, aunque se le presupone un habitáculo amplio por su longitud, casi cinco metros. De hecho, la marca explica que su larga batalla “hace posible un espacio interior excepcionalmente generoso” que no podremos ver hasta que publiquen más datos. No obstante, Volkswagen sí ha explicado todos los detalles sobre sus virtudes en el apartado aerodinámico y su diseño exterior.

De hecho, el diseño está al servicio de la aerodinámica. Basta un solo vistazo para que el ID. Aero sorprenda por su fluidez. Apenas hay líneas de carácter y sus formas se han desarrollado específicamente para conseguir el mejor coeficiente aerodinámico posible. La cifra final es de 0,23, a la altura de los mejores superdeportivos en la actualidad, gracias a detalles como el capó a baja altura, que inicia una silueta que se desenvuelve hacia la zaga sin elementos que puedan estorbar el flujo de aire, o la ausencia de manillas en las puertas, que aumentan la resistencia al aire. La caída del techo, panorámico, y un sutil alerón trasero le aportan un toque de deportividad al conjunto, aunque su presencia es más elegante y sobria que deportiva.

Estéticamente destacará la firma lumínica del ID. Aero a partir de los faros matriciales LED IQ. Light y la franja iluminada en el frontal típica de la familia de eléctricos. La gran novedad serán las estrechas molduras luminosas que recorrerán toda su silueta desde el frontal hasta la trasera. Las llantas bicolor de 22 pulgadas redondean un diseño que será muy parecido al del coche final.

En China, Volkswagen venderá dos versiones distintas, una para cada asociación estratégica de la compañía en el país, variantes que se producirán en el país asiático en una localización por confirmar. Las versiones para el resto de mercados en los que se producirá el ID. Aero se fabricarán en Emden, Alemania, a partir de 2023.