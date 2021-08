"Señor agente acabo de pararme". "No puede multarme porque he estado menos de dos minutos". "Enseguida me voy". "Pero si aquí no molesto a nadie...". Éstas son algunas de las excusas más típicas a la hora de tratar de librarse de una multalibrarse de una multa por parar nuestro vehículo. Pero, ¿alguna de ella es realmente válida?

Empecemos por ver qué es exactamente una "parada" según la Ley de Seguridad Vial (LSV). Este organismo define parada como: "inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo". Al tratarse de una "maniobra" estipulada en el reglamento, y siempre que sea inferior a dos minutos y no se abandone el vehículo, a priori deberíamos estar amparados ante una posible multa… o no.

Esa misma definición como "maniobra básica de la conducción" que nos puede librar de la multa, es la que a la vez nos obliga a que antes de realizarla adoptemos precauciones ante la presencia de los demás usuarios de la vía (peatones, vehículos y animales) que transitan, para que puedan continuar su progresión normal, con objeto de no obstaculizarles ni crearles situaciones de riesgo.

Qué casos y lugares se contemplan como peligrosos:

Si se obvia cualquiera de estas advertencias y se efectúa una parada, la maniobra podría tipificarse como infracción grave, con la consiguiente sanciónsanción.

Como conclusión, y respondiendo a la pregunta del titular que encabeza esta noticia, podríamos decir que la multa dependerá del sentido común de cada unomulta para no poner en riesgo la circulación y integridad del resto de usuarios de la vía a la hora de hacer una parada, y del grado de rectitud del propio agente a la hora de valorar la maniobra, ya que acogiéndonos a la ley, casi cualquier parada es susceptible de ser sancionadasancionada.

No hay que encender los warnings

Al contrario de la creencia popular, si se efectúa una parada no se está obligado a encender los cuatro intermitentes ‑también conocidos como warnings‑. Es más, se estaría incurriendo en una infracción, al igual que si los activamos cuando vamos por autopista una carretera y vemos una retención frente a nosotros. En este caso no hay que utilizar los warning, sino avisar al resto de usuarios "mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos”.