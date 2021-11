Las señales de tráfico señales de tráficoson imprescindibles para evitar accidentes y para que los vehículos de la vía circulen con total seguridad. Por ello, es fundamental que sean siempre claras y que no generen confusión; pues un error en una señal, por pequeño que sea, puede ser muy peligroso. Dicho esto, en las últimas semanas se ha vuelto viral en redes sociales una fotografía que muestra una señal de advertencia de la presencia de una rotonda, en Palencia. Hasta aquí sería todo normal, pero si nos fijamos bien en la señal vemos que las flechas que la componen están mal colocadas.

En España, para entrar en una rotonda debemos ir en dirección contraria a las agujas del reloj, como bien indica la señal azul que aparece por detrás en la foto. Sin embargo, las flechas de la polémica señal están al revés, giran hacia la izquierda, cambiando totalmente el sentido de la señal. "Hablemos de que en Palencia hay una señal de advertencia de rotonda que literalmente te indica como NO hacer la rotonda", escribía la usuaria de Twitter @marinaoortizz en su perfil.

La señal errónea se encuentra junto a la rotonda que conecta la pasarela de los Tres Pasos en la zona del barrio de Ave María, en Palencia. Es muy probable que la mayoría de los usuarios que pasan habitualmente por la zona no se hayan percatado del error, pues estamos tan acostumbrados a ver tantas señales de tráfico que al final nos parecen todas iguales y además, al no tener dudas sobre cómo se debe tomar una rotonda, realmente no nos fijamos en el sentido de las flechas de la señal. No obstante, es importante sustituirla por una señal correcta para evitar posibles confusiones que puedan poner en peligro la seguridad vial.