En invierno es habitual encontrar hielo en los parabrisas de los coches. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que con la llegada del frío es muy importante tener el parabrisas y las escobillas limpiaparabrisas en perfecto estado, sobre todo en zonas con nevadas frecuentes, lluvias y nieblas.

Lo mejor siempre es prevenir y por ello es recomendable sustituir los limpiaparabrisas como mínimo una vez al añosustituir los limpiaparabrisas, puesto que si están deteriorados, al accionarlos dejaran franjas en el campo de visión del conductor, poniendo en riesgo su seguridad. También es aconsejable rellenar el depósito de líquido del limpiaparabrisas con un producto específico que contenga anticongelante.

También existen muchos trucos caseros para evitar que se forme hielo en el parabrisas, especialmente si el coche pasa las noches en la calle, aunque uno de los más efectivos es el de cubrir la luna del coche con un cartón o una manta, evitando que se formen capas de hielo y que los limpiaparabrisas se queden pegados al cristal.

Lo que nunca debes hacer

No obstante, si no has podido evitarlo y te encuentras por la mañana con el parabrisas cubierto de hielo, esto es lo que nunca debes hacer:

Cómo quitar el hielo del parabrisas

Carglass recomienda realizar las siguientes acciones para retirar el hielo de forma efectiva:

Es fundamental retirar también el hielo de los faros. En los coches con faros halógenos basta con encender las luces durante un tiempo; en cambio, en los coches con tecnologías de iluminación modernas es necesario retirar el hielo a mano.