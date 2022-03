Si alguna vez te has preguntado cuál es el coche más largo del mundo, la respuesta es un Cadillac Fleetwood Eldorado Convertible, una limusina de 30,54 metros de longitud creada en 1986 por el coleccionista y preparador de vehículos norteamericano Jay Ohrberg. El vehículo, bautizado como 'The American Dream' (el sueño americano) ha sido reconocido por elLibro Guinness de los Récordscomo el automóvil más largo del planeta.

La limusina, construida sobre la base de un Cadillac Eldorado, tenía 12 ejes, 24 ruedas y dos motores V8 que permitían mover sus más de diez toneladas de peso. El habitáculo del Cadillac Fleetwood Eldorado Convertible era similar al de un autobús y contaba con un puesto de conducción en cada uno de sus extremos. Cabe destacar que la conducción de este coche era bastante completa, puesto que además del conductor era necesaria la presencia de otra persona encargada de maniobrar los ejes traseros, de modo que el coche pudiese girar al tomar una curva.

Pero lo más sorprendente o destacado del coche más largo del mundo es lo que incluye en su interior: decenas de asientos, una cama de agua de gran tamaño, un pequeño espacio para jugar a golf, una piscina con jacuzzi en la parte trasera y hasta un helipuerto.

No obstante, el poco éxito que tuvo 'The American Dream' hizo que acabase abandonado en un almacén de Nueva Jersey en muy malas condiciones, con piezas rotas y totalmente oxidado. Finalmente, en 2014 fue adquirido en una subasta por el centro de exposiciones Autoseum (Nueva York), que decidió restaurarlo. Sin embargo, como los gastos para reparar el coche eran muy elevados, Autoseum no pudo hacer frente a la restauración y finalmente fue el coleccionista de automóviles Michael Dezer quien compró el sueño americano y lo restauró a mediados de 2019.

Actualmente, el Cadillac Fleetwood Eldorado Convertible que aparece registrado en los Guinness World Records corresponde a la limusina restaurada por Michael Dezer a partir de las partes del vehículo original de Jay Ohrberg.