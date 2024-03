¿Cuál cree que es el papel de las mujeres en el sector de la salud y cómo ha evolucionado a lo largo de los años?

En el sector de la salud, las mujeres somos mayoría y no hay diferencias significativas con los hombres a la hora de ejercer la labor asistencial. Sin embargo, así hablamos de jefaturas de servicio o, sobre todo, puestos de gestión sí que nos encontramos con un porcentaje mucho más elevado de hombres que de mujeres. Es evidente que la mujer sigue estando infrarrepresentada en los puestos de mayor responsabilidad.

¿Cómo es de importante contar con mujeres en posiciones de liderazgo en empresas como Asisa?

La presencia de mujeres en puestos de liderazgo es importante para romper techos de cristal, generar ejemplos que puedan inspirar a otras mujeres y superar los estereotipos que prejuzgan la aportación o la capacidad de liderazgo en función de nuestro género.

¿Qué le ha ofrecido Asisa en su trayectoria profesional y personal?

ASISA es fundamental para entender toda mi trayectoria personal y profesional. Siempre he estado vinculada a este proyecto, primero a través de mi padre y luego directamente. El Grupo ASISA me ha dado la oportunidad de desarrollar la profesión médica con su apuesta por la Medicina del Sueño en HLA Vistahermosa cuando esta especialidad apenas empezaba a ser conocida, y me ha permitido dedicarme a la gestión sanitaria en una compañía en plena transformación, líder en el seguro de salud en Alicante y con una gran ambición de futuro.

¿Cómo cree que se pueden superar los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en el ámbito de la medicina?

En el ámbito sanitario, al gran desafío de la conciliación se une la escasa presencia de mujeres en los puestos de dirección. Aunque hemos avanzado, en muchas ocasiones sigo siendo la única mujer en la mesa de las reuniones en las que se toman las decisiones. La sanidad necesita más mujeres decidiendo y más visibilidad en su trabajo.

¿Qué medidas piensa que son necesarias para promover una mayor igualdad de género?

Todas aquellas que permitan avanzar hacia la igualdad plena, desde planes de conciliación hasta estrategias de discriminación positiva o medidas para fomentar la igualdad real en los órganos de dirección. Probablemente con el tiempo no serán necesarias leyes de paridad o discriminación positiva, pero en este momento permiten acelerar la transición hacia esa igualdad plena y real.

¿Cuáles son algunos ejemplos de mujeres influyentes en el sector de la salud que admires?

Admiro a muchas mujeres que trabajan en este sector, pero echo en falta en nuestra sociedad la presencia de referentes femeninos que participen en el debate público e inspiren a otras mujeres a dedicarse a las carreras científicas. Esa dificultad a la hora de dar visibilidad a los referentes femeninos consolida estereotipos y ralentiza la incorporación de las mujeres a los puestos donde se toman las decisiones.

¿Qué mensaje enviaría a las mujeres que están cursando una carrera en el campo de la medicina?

El mensaje más importante es que no renuncien nunca a perseguir su carrera ni a compaginar su desarrollo profesional con una vida personal plena y elegida libremente. Para ello, es esencial avanzar hacia otro modelo de conciliación, en el que se repartan las cargas de manera más equitativa y las mujeres no sean quienes asuman la mayor parte del tiempo dedicado al cuidado de los hijos o a las tareas domésticas, como sigue ocurriendo ahora.

¿De qué manera contribuye la conmemoración del Día de la Mujer a generar conciencia sobre la igualdad de género en este sector?

La celebración del Día de la Mujer es un recordatorio periódico del camino que hemos recorrido hacia la igualdad plena y de la distancia que aún nos queda para llegar a la meta final. Desgraciadamente, ese camino no es una línea recta ni las conquistas son inamovibles. Por eso, la educación es la herramienta más poderosa que tiene nuestra sociedad para consolidar los avances y garantizar la igualdad real.