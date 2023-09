Desde que se inició el Mundial, España y Canadá estaban condenados a encontrarse. Ya lo sabían cuando se enfrentaron en un amistoso de preparación en Málaga a mediados de agosto. Pero ni Sergio Scariolo ni Jordi Fernández, buenos amigos, referente y maestro el italiano del preparador badalonés, al que llegó a tener de ayudante en la selección en 2017, habrían imaginado que en estas circunstancias. El partido que les enfrentará este domingo (15.30 horas, La 1) dejará solo un superviviente en el torneo y condenará al perdedor.

El pecado que cometió la selección española, fallar en el día clave frente a Letonia (69-74), lo repitió horas después Canadá frente a Brasil, encajando una derrota que nadie podía imaginar. La selección norteamericana, una de las grandes favoritas al título, se vio sorprendida por el equipo sudamericano, que también remontó en el último cuarto con un parcial de 21-10 y acabó llevándose la victoria por 69-65.

De ser uno de los ogros de la competición, el equipo canadiense se ha vuelto algo más terrenal, aunque podría tratrarse también del mal día de un equipo que ganó sus partidos de la primera fase por una media de 37 puntos de ventaja. “Vamos a salir realmente agresivos y listos para luchar contra España”, aseguró Jordi Fernández en la rueda de prensa tras la derrota ante Brasil, convencido de que la imagen de su selección será radicalmente distinta. "Mi relación con ellos es fantástica. Tengo una gran admiración por Scariolo y también una excelente relación con Juancho, pero eso queda fuera de la pista", explica.

Siete jugadores en la NBA

En opinión de muchos de los seleccionadores del torneo, Canadá tiene las condiciones para considerarse como una firme alternativa al poder de EEUU y pretende reinvidicarse después de muchos años alejados del primer plano. Cuenta con talento y físico a partes iguales en un grupo con siete jugadores que compiten en la NBA. Con las excepciones de Andrew Wiggins (Warriors) y de Jamal Murray (Nuggets), la selección norteamericana ha reunido a buena parte de sus figuras una gran cita internacional, aunque ese también puede ser su talón de Aquiles: su falta de experiencia.

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) está promediando 22,3 puntos, 7,3 rebotes y 4,8 asistencias; Kelly Olynyk (Jazz) está dn 13,5 puntos y 7,3 rebotes y RJ Barrett (Knicks) 12 puntos de media. Pero todos se apagaron, al unísono, frente a Brasil, que supo jugarle en el último periodo.

“Shai tiene que anotar y crear juego y no lo hizo. Kelly tiene que crear juego, rebotear y anotar de manera eficiente, no lo hizo. RJ Barrett tiene que correr la pista y anotar con eficiencia y defender y no lo hizo”, dijo en tono crítico Fernández al analizar la actuación de sus tres estrellas frente a Brasil.

En la fase de preparación, que puede ser un punto de referencia, Canadá se impuso a España en la prórroga del torneo de Granada (80-85) un partido muy físico y de escaso acierto en el tiro del equipo español (10 de 35 triples, un 28% de eficacia, en el que Scariolo dio solo algunos minutos a Llull y Garuba para probarse después de perderse buena parte de la preparación.