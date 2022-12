Hristo Stoichkov (Plovdiv, Bulgaria, 8 de febrero de 1966) elogia el nivel organizativo del Mundial, pero no el nivel futbolístico del torneo. El exdelantero búlgaro del FC Barcelona considera que en Qatar han sobrevivido las selecciones que han competido mejor.

Después de 30 años jugando y viendo fútbol, ¿qué le parece este Mundial? En primer lugar, está muy bien organizado. Es un país pequeño pero ha hecho que este Mundial sea familiar, con todo muy cercano, como unos Juegos Olímpicos. Los campos son espectaculares, los hoteles son espectaculares, la gente es fantástica. Será muy difícil de superar.

¿Y a nivel de futbol? De bajo nivel. Excepto algunos, han faltado partidos con dinámica, de buenas jugadas. Los de seis goles de Inglaterra o los siete de España no son un parámetro de este torneo.

Se decía que al ser noviembre habrá más frescura física. No ha sido así. Ha habido mucho partido de mucha posesión, de mucho tocar, sin ataques, sin profundidad, sin jugadas de uno contra uno.

¿A qué se debe? La palabra es miedo. Miedo a perder. Nadie ha arriesgado nada. Todo es más parado. No veo nada diferente.

¿Es un problema de la velocidad del balón? No es solo la velocidad del balón. ¿Cuántos buscan la profundidad, el disparo desde fuera del área? Ochocientos pases y cero disparos a puerta. ¿Balones en profundidad? Uno. Mucho toque pero no se chuta. ¿A qué jugamos?

¿El fútbol se ha igualado, entre el temor de los poderosos y el crecimiento de los más modestos?

Los de abajo han salido a competir. Tú vienes al Mundial a ganar, no a enseñar que tienes esto o que tienes futuro. ¿Qué futuro? Eso para las pasarelas de moda. En el césped, no se enseña: ahí se compite y se gana. Los de abajo han salido a competir. Esa es la diferencia: los equipos de no tanta calidad están demostrando que se puede ganar con espíritu, con disciplina.

Por ejemplo, Marruecos. Por ejemplo. Nadie auguraba que pasara del grupo. Con orden y disciplina, conociendo sus posibilidades, han hecho historia. Ya están entre los cuatro mejores del mundo. Ahora hay más información, más análisis, se miran más vídeos y el futbolista se siente más presionado.

¿La conclusión es que gana el más decidido, el más concentrado? La ambición por ganar es un plus. Hay equipos que compiten con sus recursos. Croacia es otro ejemplo. Es subcampeona del mundo, y siendo un país tan pequeñito ha alumbrado otra generación de futbolistas. De los Suker, Boban, Boksic, etcétera a los Modric, Kovacic, Perisic, Livakovic, Brozovic… ¿Qué fue muy defensivo ante Brasil? Ellos se preocuparon de hacer su juego. ¿Cómo vas a jugar ante Brasil? Con Bulgaria eliminábamos a Alemania, Argentina, etcétera al contragolpe.

¿Qué le está gustando más? No vamos a descubrir a Mbappé, pero cada día se mueve mejor, se ve más maduro en el campo; Giroud siempre está ahí, ahora en un rol más de goleador. Me gusta Julián Álvarez, será uno de los grandes delanteros del mundo. Tiene ambición, espíritu, ganas de progresar, y seguro que con Pep [Guardiola] mejorará. Es un futbolista diferente. Por eso juega en el City.

Ha habido muchos despidos de entrenadores. Más de lo normal. Cuando los resultados no te acompañan pasa esto.

¿Qué le parece la marcha de Luis Enrique? No sé qué ha pasado. Pensaba que se quedaría. Ha trabajado bien con este equipo y se ha visto que hay material suficiente para competir. Tenemos a los dos mejores sub-20, que son Gavi y Pedri, más Ansu Fati, un portero como Unai SimÓn, que te permite ser uno más para jugar. Delante necesitas un tío que las enchufe. Dani Olmo es un grandísimo jugador, Sarabia es un jugador diferente. Para ser campeón del mundo necesitas un equipo ya hecho. Este año no estaba para ser campeón del mundo.

¿No? Para el 2026 lo tengo clarísimo que puede ser campeón del mundo. Será un fracaso si no llega a la semifinal o a la final de 2026. Con esta generación y dos o tres retoques en algunas posiciones, sí tiene posibilidades. Hay diamantes por pulir. Estamos acostumbrados a querer las cosas de hoy para mañana, pero hay que trabajar mucho. Es lo que hizo Johan conmigo. Me sorprendió que Luis lo dejara porque es luchador, trabajador, tiene conocimientos, usa la tecnología… España poseía cualidades diferentes a otros, pero si no marcas goles estás condenado.

¿Y Brasil? Era la gran candidata. Creo que Tite se equivocó en algunas decisiones. Cuando empiezas a hacer tantos cambios...

¿A qué se refiere? ¿A cambiar el equipo entero ya clasificado? Cuando un equipo juega bien, para qué romper la dinámica. Y se hacen muchas sustituciones en los partidos, sustituciones innecesarias que te empeoran el equipo. se para el juego, te rompen el ritmo… Esa manía de agotar los cinco cambios que no tiene sentido. ¿Para perder tiempo? ¡Si ahora lo alargan!

¿Comparte que se alargue tanto un partido? Ocho o diez minutos son demasiados si no ha habido una lesión seria.

¿Es el Mundial de Messi? Disfrutamos con Messi. Pero Argentina ha cambiado un poquito. Para bien. Claro que hay dependencia de Messi, cómo no. Antes le daban el balón y todos se paraban. Y ahora veo una Argentina, que a veces no se la dan a propósito y se mueven más, combinan y abren otras partes del campo y Messi puede descansar y estar más tranquilo.

¿Es más equipo? Sí. Defienden bien, van al límite y esa es su fuerza. Es un factor importante: ganas partidos de esta manera. Cuando Scaloni empezó a hacer cambios, rompió el ritmo. Sí, Holanda metió un grandote y luego otro, y se echaron atrás. ¡Qué más da que metan dos tíos grandes! Si aprieto hacia adelante los saco del área.

Cuatro semifinalistas, ¿diría que cuatro estilos diferentes? Sí, aunque Croacia y Marruecos se parecen en cuanto a que defienden bien y saben competir con sus armas. Es difícil jugar de tú a tú si no tienes materia prima buena, como Francia o Inglaterra. Los cuatro se merecen claramente la semifinal. Croacia sabe cómo jugar, con Modric, Perisic, Brozovic… Conocen el oficio: atrás y juntitos… ¿qué vas a hacer contra Brasil? ¿Salir al ataque?

¿Ha sido Brasil la mayor decepción? Sí. Con el equipo que tenía, es un fracaso rotundo. De España no lo diría; diría que es un objetivo no cumplido. ¿Alemania? Otro fracaso. Llegaban como siempre: juegan mal pero ganan. Pero no ganan tanto. Les ha sonado la alarma roja, muy roja. No tienen un Klinsmann, un Hasler, un Matthäus, un Brehme… Sí, están Gundogan, Gnabry, Musiala, Kimminch… Portugal: otra terrible decepción. Buenos jugadores sin un líder, ahora que quitan a Cristiano. Neymar, otro gran jugador, pero que no es un líder. Ni en su país le consideran un líder.