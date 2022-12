Lionel Scaloni, seleccionador argentino, compareció ante la prensa en el centro internacional de prensa de Doha para valorar la primera semifinal del Mundial, que enfrentará a su selección ante Croacia en el estadio de Lusail, el martes a partir de las 20 horas (22 horas en Qatar).

La derrota ante Croacia en Rusia 2018

"Esperamos un partido muy difícil, ante un equipo de los denominados equipo, porque juegan como tal. Nos van a poner las cosas difíciles. No corresponden las comparaciones con el Mundial anterior. Pero Croacia es un gran equipo y transmite la sensación de grupo"

Las críticas de la prensa

"Aprovecho para zanjar el tema: el partido ante Holanda se jugó como se tenía que jugar, por parte de ambos equipos. El fútbol es eso: hay momentos para defender y para atacar, ni más ni menos. Hay un árbitro para impartir justicia. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar, hay que acabar con ese tabú. Ganamos la Copa América en Brasil y se vieron imágenes de deportividad con Neymar y demás. No compro eso de que no sabemos ganar. Tenemos que tener orgullo. El partido se jugó como tenía que jugarse. Ese tema hay que zanjarlo ya. Respetamos profundamente a Holanda y a Croacia. Es una impronta que tenemos desde nuestro primer día, hay que desterrar eso de que no sabemos ni ganar ni perder. Eso está alejado de la realidad"

El liderazgo de Messi

"No me sorprende el liderazgo de Messi. No es mérito nuestro, sino suyo. Messi tiene orgullo y ganas de seguir jugando, qué envidia"

Jugar para la gente

"La ilusión es la de todos los argentinos. Este equipo juega por ellos y para ellos, para la gente. Estamos agradecidos del hincha argentino, del esfuerzo bárbaro que hicieron por venir acá y del que está en Argentina. El tiempo dirá qué pasará en estos partidos".

Tocados

"Ayer hicimos más reunión que entrenamiento, hoy tendremos un panorama más claro. En principio están disponibles y eso nos deja tranquilos". (Di María, De Paul y 'Papu' Gómez arrastran molestias).

Cómo llega Argentina

"No hay mejor descanso que el triunfo. No hay mejor manera de afrontar el partido que pasando a semifinales. Estamos bien, estamos enteros, tenemos a dos sancionados, eso es una cuestión a resolver

La identidad de su equipo

"Nosotros tenemos una manera de jugar, marcada, más allá de que debamos tener en cuenta. Cada momento del partido habrá que decidir bien"

La parte anímica del partido

"De la misma manera que antes de Australia, Polonia o Países Bajos. No cambia la sensación de que el partido es trascendental. Todo el mundo sabe, al menos dentro de nuestro cuartel, que es un partido de fútbol. A veces la suerte te da la espalda, pero si hacemos lo que tenemos que hacer, el camino será más fácil. Lo manejamos con naturalidad. Sabemos que es un partido importante para la alegría de la gente, pero es solo un deporte. Lo llevamos con naturalidad".

El mes más importante de su vida

"No llevo tantas batallas... El más importante siempre es lo que viene. No podemos pensar en lo de antes o en lo que está por venir. No le damos tantas vueltas, a decir que es un Mundial, qué pasa si ganamos, si no ganamos. Todo eso te quita energía. Agradezco las palabras de Matutinovic, nos llena de orgullo".

La capacidad de Croacia para remontar partidos

"Miramos partidos anteriores para buscar dónde podemos mejorar. No quiero decir que solo pensemos en nosotros, también analizamos a Croacia. Tiene grandes jugadores. Sabemos por dónde pueden hacernos daño. No voy a decir ahora cuáles son sus puntos fuertes o débiles".

¿Último Mundial de Messi?

"En principio vamos a ver si sigue jugando o no. Vamos a disfrutarlo de momento. En caso de que vaya bien, nos va a ir bien a todos, no solo a él. Está un país detrás. Queda mucho camino aún. Hay que centrarse en el partido de mañana".

Sufrimiento en los últimos minutos

"Es nuevo esto de dar tantos minutos de añadido. No digo que sea justo o no, pero genera inseguridad al equipo que va ganando. Cuando ves que dan diez minutos de añadido, te crea incertidumbre. Se ha visto en muchos partidos. Croacia empata a Brasil en esos minutos. Es una situación nueva. Seguramente se irá haciendo más natural. Pero al ser nueva, esto de dar diez o doce minutos crea incertidumbre. Hay que trabajar sobre eso. Con Holanda fue difícil, nos tiraron balones al área y no había juego".

El papel de Modric

"Es un placer verlo jugar. Es un ejemplo para muchos, no solo por su calidad como jugador sino por todo lo que transmite, al igual que Lewandowski. El que quiere el fútbol quiere a esos jugadores".