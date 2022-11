España tuvo un duro enfrentamiento ante Alemania en el segundo partido del Mundial de Qatar. El conjunto de Luis Enrique sufrió, pero pudo marcharse con un empate que le deja a las puertas de los octavos de final.

La intervención de Luis Enrique fue clave con la pronta entrada de Morata en el segundo tiempo, quien dio más mordiente además de anotar un gol. Lucho intentó que el equipo no se descosiera con jugadores físicos como Koke, Nico Williams o Balde.

Unai Simón fue otro de los grandes protagonistas para mantener con vida a España ante una Alemania que apretó los dientes.

Unai Simón (7) Crecido

En el inicio estuvo valiente y salió rápido ante Gnabry. Evitó el primer gol con enormes internvenciones ante Kimmich y Musiala. No pudo hacer nada cuando fue fusilado en el tanto del empate.

Carvajal (5) Intranquilo

El madridista fue la única novedad en el once y se le vio nervioso durante todo el partido, tanto con el balón como en la faceta defensiva. Rompió un fuera de juego que pudo costar un gol de Musiala. Le faltó ritmo.

Rodri (6) Cumplidor

Estaba cuajando un partido my completo, pero en el gol de la igualada se notó que no es un central nato. No pudo sujetar a su marcador, pero hay que valorar el partido cuajado hasta entonces fuera de su posición natural y salvó un gol al final.

Laporte (7) Fuerte

El central que mantuvo la línea del equipo español. Tuvo el liderazgo y estuvo contundente en los duelos, especialmente frente a Müller. Dio consistencia cuando la avalancha era más insistente en el seguindo tiempo.

Jordi Alba (7) Asistente

Partido muy inteligente del lateral blaugrana. Midió bien ante Gnabry y subió cuando tocaba. Disparó desde fuera del área y sirivió el tanto de Morata viendo su desmarque al primer palo.

Busquets (6) Sufridor

A España le costó tener el balón y ello provocó que el capitán sufriera más de la cuenta. En especial, cuando Alemania se lanzó en busca del emapte tuvo que correr mucho hacia atrás, pero su experiencia echó una mano de oro al equipo.

Gavi (7) Férreo

Puso la cara, como siempre, ante un rival tan duro como el que tenía por delante. Probó los desmaques de rutpura y ayudó a que España presionara arriba. Una finta dejo solo Asensio, quien disparó a las nubes.

Pedri (6) Sujetado

Alemania sabía que el juego de España pasaba por el acierto del tinerfeño en la medular y siempre tuvo jugadores muy encima . Ello hizo que no pudiera dar la fluidez habitual, aunque no paró de pedir la pelota.

Ferran Torres (6) Activo

El delantero del Barça se situó en al banda derecha y probó de desmarcarse, además de buscar la espalda de los alemanes. No acertó en su única ocasión, pero la jugada no valía por fuera de juego. Fue sustituido por Morata.

Asensio (5) Superado

Actuó en la primera parte otra vez de falso nueve y Süle y Rüdiger le ganaron la partada. En la segunda mitad, se situó en la derecha, donde rindió mejor, forzó una amarilla a Kimmich y tuvo un disparo franco que envió muy alto.

Dani Olmo (7) Motor

Excelente primer tiempo, con un disparo al larguero incluido que tocó Neuer, y lógicamente pagó el esfuerzo tras el descanso. Corrió sin parar y se ofreció para dar salida por su costada cuando el contrario más apretaba.

Sustituciones

Morata (8) Matador

Su entrada fue providencial. Casi el primer balón que tocó lo envió a la red con un toque sutil. Tener un '9' de referencia consolidado fue un alivio para sus compañeros.

Koke (6) Correoso

Salió con la idea de taponar a los alemanes y su esfuerzo fue impagable. Sin embargo, tuvo poco el balón en sus pies.

Nico Williams (6) Diluido

Era el hombre que debía revolucionar a España, aunque no se fue nunca de sus rivales. Mucha voluntad y poco acierto.

Balde (6) Frío

Tuvo que entrar muy rápido por un golpe de Alba y no llegó a tiempo para despejar en el tanto teutón.