Mi perro tiene mal la piel. Se le cae mucho el pelo y no para de rascarse. He consultado en internet y he preguntado a familiares que también tienen perros, pero me han dado todo tipo de diagnósticos y recetas y no me fío. ¿Me podéis ayudar?

La piel de un animal es un órgano muy delicado y complejo. Cuidarlo adecuadamente es muy importante y, para ello, los consejos de un veterinario son esenciales. De forma general, te podemos decir que dentro del ámbito de la dermatología la mayoría de consultas se producen por alopecias (caída del pelo), prurito (picores continuos) y dermatitis (inflamación de la piel por alergia). Los motivos que las causan son la presencia de ácaros, bacterias y hongos. También puede causarla una deficiente alimentación, una alergia o, incluso, un desequilibrio hormonal. Por ello, es esencial que la lleves al veterinario. Sólo él puede ayudarte. Con su formación y experiencia, te ofrecerá un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado.