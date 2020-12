En España para poder tener un centro que acoja animales has de tener una licencia conocida como núcleo zoológico. Dicho permiso establece las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal que han de cumplirse para ello. Los que poseen dicha condición son inspeccionados varias veces cada año pero, sin embargo, lo que realizan idéntica función pero no tienen permiso alguno, jamás lo son. Da la sensación de que el que cumple la ley es castigado y, el que no la cumple, premiado. Es una pena porque imposibilita saber cómo tratan y viven los animales que son acogidos en los mismos.