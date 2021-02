icen los científicos que el amor puede ser controlado, que se trata de una reacción bioquímica natural del cuerpo que hace que nuestro organismo genere sustancias como la serotonina o la oxitosina.

Me lo contó un amigo psicólogo una noche de confesiones. Parecía tan lógico y sencillo lo que decía que debí creerle, pero no lo hice. Supongo que influyó el que, un rato más tarde, él mismo estuviera llorando como un niño por un amor no correspondido.

Intenté consolarle. Le dije: «¿Sabes? Yo todo lo que sé sobre el amor lo aprendí de los animales. Ellos me enseñaron que amar es una forma de vivir. Da igual si el sentimiento es correspondido o no. Si para querer necesitas que te quieran, entonces no es amor, es posesión».

Los animales quieren a sus familias humanas por encima de todo. Para ellos es una manera de ser, con independencia de que éstos puedan rechazarlos o, incluso, abandonarlos. Si eso ocurre aceptan su «no te quiero» sin dejar de quererles. Por eso, si se arrepienten de haberlos abandonado y vuelven a por ellos, los encuentran siempre moviéndoles el rabo y derritiéndose al verles. No cabe rencor en su cuerpo, sólo amor.

En realidad, lo mismo se puede ver en muchas parejas humanas que se rompen. Uno de ellos siente que todavía quiere al otro, pero el otro ya no siente nada. Así, si alguna vez coinciden en algún lugar y se saludan, uno de ellos lo olvida en cuanto se despiden. Sin embargo, el otro se queda días buscando un significado a todo lo ocurrido durante ese encuentro. La vida es así.

En fin, yo no sé si los animales también producen todas esas sustancias al amar, pero sí sé una cosa. Si alguna vez vuelvo a nacer, me gustaría ser un perro. Al fin y al cabo, para ellos el amor puro y verdadero no tiene secretos. Lo viven todo sin engaños ni mentiras.