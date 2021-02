Las uñas son indicadores de la salud de un animal. Antiguamente, cuando no existían muchos medios, la observación de las uñas ayudaba a elaborar un diagnóstico. Hoy sabemos que las uñas largas o muy cortas pueden ser señal de algunas enfermedades. También que cuando se presentan deformadas o quebradizas, a menudo indican la presencia de determinadas infecciones fúngicas e, incluso, que un crecimiento anormal de las mismas puede estar relacionado con alteraciones hepáticas. De todas formas, habitualmente y dejando a un lado cuestiones genéticas, las uñas crecen regularmente. Es cierto que en algunos animales pueden hacerlo a mayor velocidad que en otros según las condiciones en las que viva, el tipo de suelo que normalmente pise o el ejercicio físico que realice. Lo mejor es que acudas a tu veterinario para ver qué le ocurre. Además, cortárselas regularmente es importante, no olvides que unas uñas enroscadas hacia dentro pueden llegar a provocar úlceras.

Mi perro tiene las uñas muy largas y, algunas, enroscadas hacia dentro. De verdad, que da cosa vérselas. Me ha dicho una amiga que a su perro le pasa igual, que es normal y que no tiene nada, pero no sé ya qué pensar. ¿Podríais ayudarme?