Pregunta: Mi perra está desaparecida. Se pasa el día metida bajo la cama, mordiendo y acurrucando a una muñeca que le ha quitado a mi sobrina. No se separa nunca de ella ¿Podría ser un embarazo psicológico? Me han comentado que, en ese caso, incluso, podría llegar a producir leche en las mamas.

Es muy posible que así sea. En algunas perras, a los dos o tres meses de celo, se produce un desajuste hormonal que, en ocasiones, da lugar a lo que se conoce como embarazo psicológico. Sin embargo, no es una cuestión psicológica. Es una reacción física que se da al descender los niveles de progesterona en sangre y aumentar la secreción de prolactina. Todo este proceso tiene su origen en la vida de los lobos en manada. Para ellos, en realidad, es una cuestión de vida o muerte. Cuando una loba pare, las demás lobas del grupo desarrollan una pseudogestación para ayudarle a amamantar a los cachorros. Por eso, no debes preocuparte por lo que le ocurre a tu perra. En unos días estará ya bien. En cualquier caso, si quieres que abandone cuanto antes ese estado retírale la muñeca, intenta que no se roce las mamas para no estimular la producción de leche y, en cuanto puedas, acude a tu veterinario. Por último, no olvides que lo mejor es que vayas pensado en esterilizarla para evitar problemas.

