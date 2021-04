«Cuentan que, una vez, viajaba el maquinista de un tren con su compañero en la cabina cuando, de pronto, pasaron cerca de un precioso lago. El paisaje era increíble, el agua azulada reflejaba el verde amarillento de los chopos.

El conductor, señalando un pequeño bote que había en medio del lago, le dijo a su copiloto: -¿Lo ves?- Sonrió -Cuando yo era pequeño venía con mi familia a pasar los veranos aquí, cogía una barquita como esa, y remando esperaba ver pasar este mismo tren que hoy conducimos. Al verlo, pensaba que daría cualquier cosa por pilotarlo y, al final, lo logré.

Pero ¿sabes qué pienso ahora? Que daría cualquier cosa por estar montado en esa barquita, remando tranquilamente y viendo pasar este mismo tren. Así es la vida. Siempre se quiere lo que no se tiene».

Me he acordado de la historia porque, con los años, uno se va llenando de recuerdos. Uno de los primeros en mi vida es el de un perro abandonado.

Tenía sólo ocho años cuando, desde el asiento trasero del coche en el que viajaba, al parar en un semáforo, vi el primero. Era grande, un cruce de mil razas.

Sucio y triste, se acercaba a todos los que pasaban. No sé por qué pero, en un momento determinado, se volvió y me miró. Jamás he olvidado la profunda tristeza de aquellos ojos.

Le pregunté a mi padre y me explicó que estaba abandonado. Lo curioso es que, a partir de ese momento, comencé a preguntarme cómo serían aquellos que los abandonaban. Pensaba que, si lo hacía, podría evitar que los abandonaran, que los dejaran a su suerte y los apartaran de sus vidas. Evidentemente, me equivocaba.

Después de haber conocido a lo largo de mi vida a tantas personas que llegan a los albergues y los abandonan, ahora desearía no haberlos visto jamás porque, si algo he aprendido, es que, para abandonar a un animal, algunas personas, simplemente, necesitan tenerlo.