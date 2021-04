Comandante Ché Guevara y los animales abandonados

«Cuenta la historia que, en medio de la guerrilla, el revolucionario Che Guevara escribió una carta a sus padres. En la misma, haciendo un símil con la vida gatuna, les contaba que, de sus siete vidas, había perdido ya dos. Se refería a las dos heridas de bala que había recibido.

Aquella fue su última carta. Días más tarde murió en una emboscada. Sin embargo, fue entonces cuando su vida se hizo inmortal. A veces ocurre eso, cuando las cosas terminan, en realidad, es cuando empiezan».

Una vez, una persona me contó que había visto a su padre abandonar a un animal. Recordaba todas las conversaciones que había mantenido con él los minutos previos, los sonidos del coche, del maletero, del perro y hasta las palabras exactas que, tras abandonarlo, utilizó para justificarle lo que había hecho. Me contó, incluso, que días más tarde apareció el animal atropellado sin vida cerca del lugar y le hizo una foto para no olvidar nunca lo que había ocurrido.

-Después de aquello he tenido otros perros pero, pese a ello, mi recuerdo es siempre para aquel que mi padre abandonó. Fíjate, esta es la foto que aquel día le tomé. Siempre la llevo en el móvil- me dijo.

Entonces, al mostrármela, recordé la historia del Ché y aproveché para relatarle la historia de una de sus fotos más famosas, esa que hoy sigue siendo impresa en millones de camisetas de todo el mundo alimentando su recuerdo y leyenda.

-No sé si lo has escuchado alguna vez- le comenté -pero esa instantánea le fue tomada cuando ya estaba sin vida para demostrar su muerte, aunque ha servido para todo lo contrario, para mantener vivo su recuerdo ¿Te das cuenta? igual que te ha ocurrido a ti.

¿Sabes? El Ché Guevara siempre decía que Dios era argentino, pero yo espero que sea español para que, así, al menos, alivie el sufrimiento de todos los animales que son abandonados en nuestro país y se apiade de ellos-.