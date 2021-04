Vivotecnia: ¿investigación o tortura animal?

Vivotecnia es un laboratorio de Madrid en el que se llevan a cabo experimentaciones con animales. En realidad, pese a que muchos científicos abogan ya por otros medios de investigación mucho más modernos y tecnológicos, todavía existen muchos centros de este tipo.

En principio, el funcionamiento de los mismos está regulado estrictamente por la ley. Es lógico, bastante sórdidos son para que, al menos, no se vele por disminuir el sufrimiento de los animales que viven en ellos.

Por eso, su personal debe contar con formación específica sobre bienestar animal, no para colgar el diploma sino para aplicarlo.

Además, estos centros han de tener un comité ético que vele por todos los procesos de cada una de las investigaciones y, sobre todo, que elija muy bien que experimentación es imprescindible y cuál no. Debe evitar cualquier tipo de duplicidad y repetición innecesaria en la realización de los mismos y, por encima de todo, velar porque los animales que participan en los mismos sean tratados dignamente y no sufran daños cruentos. En definitiva, la función de estos comités es proteger a todos esos animales que entregan su vida y su sufrimiento por la nuestra.

No lo digo de oídas. He rescatado y cuidado durante muchos años a macacos que habían sido usados en laboratorios y apartados de la experimentación, precisamente, porque uno de esos comités éticos, apoyado por un juez, había decidido que no existían fundamentos científicos suficientes para experimentar con los mismos.

Por eso, lo ocurrido en Vivotecnia es un cúmulo de errores y un escándalo mayúsculo. Todo comenzó con unas imágenes filmadas en su interior. Apenas 10 minutos de grabación que, sin embargo, son más que suficientes para mostrar el inhumano manejo y la falta absoluta de respeto y dignidad con la que se trataba a los animales. Todo lo que se ve allí duele, pero lo que más impacta es ver el daño tan severo que se les infringía y la indiferencia, a veces con sorna, con la que se llevaban a cabo todas esas acciones. Por la dignidad de los animales y de los humanos, jamás debe volver a ocurrir algo así.