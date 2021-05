Los santuarios de animales son espacios de refugio de animales donde éstos reciben cuidados hasta el fin de sus días. La finalidad de los santuarios es proporcionar a los animales un hogar hasta su muerte, por lo que los animales que allí habitan no son entregados en adopción, porque el santuario es su hogar. Normalmente, los santuarios acogen a animales de todo tipo, en su mayoría aquellos procedentes de explotaciones ganaderas o de la actividad ganadera o avícola.

La especialidad de estos lugares requiere una regulación específica, en la medida en que por sus características, su labor y fines, no encajan con el concepto de protectora de animales o entidad de protección animal. Los santuarios de animales funcionan mediante financiación privada y no reciben ayudas públicas.

La problemática que plantean los santuarios precisamente deriva de su falta de regulación específica puesto que al no encontrarse regulados específicamente en las leyes de protección animal, se encuentran en una especie de limbo legal, lo que supone que se les apliquen las normas de ganadería, a pesar de no dedicarse a la actividad de cría. Ello supone que los mismos se encuentren sometidos a exigencias de las explotaciones ganaderas en cuanto a saneamiento de animales, estancia de animales, núcleos zoológicos, tratamiento de enfermedades, identificación de animales etc., lo que no se adecua a la labor que desarrollan los santuarios.

Por ello es necesario que se desarrolle legislación específica aplicable a los santuarios conforme a su actividad, la naturaleza de los animales que alojan y su labor. Una labor encomiable por los valores que defienden y por los que luchan cada día.