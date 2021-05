¿Por qué tengo que poner un collar a mi perro?

Me han regalado un cachorro de perro y me da mucha pena tener que ponerle un collar. No me gusta aunque sé que es para evitarle accidentes. Por eso, querría que me aconsejarais sobre que collar es el menos agresivo para él.

La verdad es que en este mundo lleno de coches y peligros, el collar es un canon que deben pagar los animales por vivir a nuestro lado. Elegir el adecuado para que les sujete sin causarles daño va a depender de la raza y el temperamento del perro. Si se trata de un animal de tamaño pequeño y buen carácter, el arnés puede ser la mejor opción. Sin embargo, si es un perro grande y fuerte va a resultarte más útil un collar porque te facilitará conducirlo por la calle. En estos temas, tan importante es la comodidad como la seguridad. Además, los collares te permiten comunicarle órdenes a tu perro. Si, por ejemplo, das ligeros tirones a través del mismo, activas el estado de alerta en el animal, lo que puede resultarte útil a la hora de avisarle del paso de coches o de que se acerca otro perro. También sirven para corregir comportamientos, por eso muchos perros comienzan llevando un collar pero, tras el adecuado aprendizaje, pasan a llevar un arnés. En realidad, todo depende de la evolución y dinámica que siga tu perro.