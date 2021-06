Suspensión de pena y revocación de la suspensión

La suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad no superiores a dos años es posible, lo que significa que el reo no llegará a cumplir de forma efectiva dicha pena, sino que quedará en suspenso, condicionada a que no delinca en el plazo de dos años o el plazo que se estime por el tribunal. La suspensión se encuentra condicionada al cumplimiento de determinados requisitos como son que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena o la suma de las penas impuestas no sea superior a dos años, y que se hayan abonado las responsabilidades civiles. Excepcionalmente puede suspenderse la ejecución de la pena cuando no concurran los dos primeros requisitos, previa valoración de las circunstancias del hecho delictivo, y esfuerzos por reparar el daño; suspensión que quedará condicionada a la reparación del daño y al cumplimiento de alguna de las medidas que establece el artículo 84 CP.