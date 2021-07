¿Dedicarías un minuto de tu tiempo a leerme?

Nos encanta dividir el mundo y polarizarlo. Todo debe tener diferentes opciones enfrentadas entre las que elegir. Es normal. El ser humano dice que le gusta la paz pero, en realidad, siempre está buscando la guerra.

En el mundo de los animales ocurre igual. Escuchamos que el mundo se divide entre los que les gustan los perros y los que, por el contrario, se inclinan por los gatos. Error. En todo caso se dividiría entre aquellos a los que les gustan los animales y aquellos a los que no.

En el primer grupo estaríamos aquellos que nacimos con una desgracia que nos hace felices y nos permite emocionarnos cuando nuestro perro sale a recibirnos o nuestro gato nos ronronea. Somos gente normal pero nos resulta imposible no embelesarnos con el vaivén de la hormiga que se cruza en nuestro camino o con el simple canto de un pajarito. Y, por supuesto, soportamos estoicamente que, cada cierto tiempo, alguien equivocadamente nos reproche que protegemos a los animales pero no a las personas olvidándose de que el mundo no se diferencia entre los que ayudan a unos u otros, se diferencia entre los que ayudan y los que no.

El segundo grupo, es decir, el de aquellos a les que no les gustan los animales, si me lo permiten y siguiendo con la inercia inicial, creo que, a su vez, se diferencia en dos. Por un lado estarían aquellas personas a las que les dan miedo los animales por alguna mala experiencia propia o heredada. Es una pena pero es así. Y, por otro, aquellas que presumen de que les gustan pero no es verdad. Si tienen alguna duda al respecto, les invito a que acudan a cualquier albergue o refugio y los vean abandonando a los perros y gatos que un día acogieron siendo crías, porque hoy están ya enfermos o muy viejos. Es lógico. A la hora de adoptar también hay dos tipos de personas, las que los ven como «cachorros» a proteger, o como simples «cacharros» a tener.

Decía Jean Anouilh que en algún lugar del mundo siempre habría un perro perdido que le impediría ser feliz. Supongo que, por finalizar, el mundo se diferenciaría entre aquellos que piensan como ella y aquellos otros que jamás dedicarían un minuto de su tiempo a leer un artículo como éste.