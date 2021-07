¿Mi vecino está maltratando al perro?

Es muy difícil saberlo. Lo primero sería hablar con ellos y con otros vecinos y conseguir información al respecto. Es importante que el animal reciba agua y comida suficiente y adecuada y, por supuesto, que no viva en el balcón permanentemente. También es fundamental que sea tratado con cariño y respeto. Que no le griten continuamente, por ejemplo, es importante. Su aspecto y comportamiento puede ayudarte a saber un poco más sobre el trato que recibe. Si es sociable, camina erguido y no agachado es buena señal. También lo es que no vaya siempre con el rabo escondido entre las patas. Por el contrario, si ladra mucho porque está mucho tiempo sólo no es buena señal. Otro dato importante es saber algo sobre su historial sanitario. Que esté vacunado, identificado y vaya regularmente al veterinario suele ser indicador de buen trato y no de maltrato. En cualquier caso, si dudas, pon el caso en conocimiento de la policía para que investigue el caso.

Enfrente de mi casa escucho a menudo ladrar y llorar a un perro. Nunca veo que lo saquen a pasear a la calle y, lo que sí he observado, es que, a veces, lo dejan en el balcón durante horas. Estoy agobiado. ¿Creen que puede estar maltratándole?