Aspectos pendientes en la modificación del Código Civil

El 20 de abril de 2021 se aprobó tramitar la Proposición de Ley para la modificación del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria respecto del régimen jurídico de los animales.

La modificación se circunscribe a la consideración de los animales como «seres dotados de sensibilidad», el régimen de tenencia de los animales en los procesos de ruptura familiar así como la imposibilidad de que resulten objeto de embargo, entre otras cuestiones. La proposición no recoge ninguna cuestión relativa al derecho de sucesiones ni a su destino en el supuesto de fallecimiento de la persona que se encontraba a su cuidado. Es decir, no se prevé el destino de los animales o los cuidados de un animal en el caso de que su responsable fallezca, como tampoco se regula la posibilidad de realizar disposiciones testamentarias que prevean dicha situación.

Por ello, desde diversas entidades se plantea la necesidad de que la modificación también incida en estos aspectos, con la finalidad de que los animales no queden desprotegidos o desamparados en caso de fallecimiento de su responsable, al tiempo que se da cobertura legal a quienes desean realizar disposiciones testamentarias sobre el cuidado de los animales a su cargo.

De esta forma, lo que se pretende no es otra cosa que garantizar que quienes convivimos con un animal podamos disponer sus cuidados en caso de fallecimiento, en favor de quien consideremos que puede hacerse cargo, al igual que, en caso de no haberlo previsto, el animal no quede descuidado.