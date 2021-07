Los temblores de mi perro me dan miedo

Mi perro, de pronto, se pone a temblar sin motivo aparente. La verdad es que me asusta porque he llegado a pensar que escucha o presiente cosas que yo no siento, pero aún me preocupa más que pueda estar enfermo ¿Podéis ayudarme?

Muchas son las posibles causas de esos temblores. Para empezar, los perros no entienden algunas cosas que ocurren a nuestro alrededor, no saben que las provoca y tienen miedo. Un ruido fuerte, un portazo o un grito lejano pueden asustarles. También el estrés por cualquier cambio en la cotidianidad de la casa les provoca esa reacción. La simple visión de una maleta les remueve por dentro y les avisa de que se avecinan cambios. Otras causas frecuentes de los mismos es la emoción que sienten al vernos o, cuando bajan las temperaturas y sobre todo en razas de pequeño tamaño y pelo corto, el frío. Por último, también existen enfermedades que pueden hacer que el animal tiemble. Para descartar males mayores, es importante que acudas a tu veterinario para que diagnostique las posibles causas de los mismos.