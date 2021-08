¿Debería rezar si pierdo a mi perro?

Cada Comunidad tiene un registro informático con los datos de los animales identificados con microchip en su territorio. Cuando alguien encuentra un animal, debe acudir al mismo para localizar a su propietario. Sin embargo, las cosas pueden complicarse y mucho, si el animal no tiene chip o ha sido identificado en otra autonomía.

Cuando se habló por primera vez de la identificación de los animales, allá por los años noventa, todos imaginamos un sistema que permitiera obtener al instante los datos del propietario. Gran error. Más tarde supimos que, simplemente, se trataba de una base de datos metida en un servidor.

El primer problema que ello genera es como acceder a los datos del registro cuando te encuentras un animal. Algunos responsables argumentan que no puede hacerse de otra forma por la ley de protección de datos pero, en realidad, bastaría con incluir un consentimiento del propietario del animal a facilitar sus datos si alguien encuentra su perro. No creo que nadie se negara a eso. Si no se hace es porque no se quiere.

El segundo problema es que el sistema está pensado para que la mayoría de gestiones se realicen desde la administración pública. Sin embargo, los perros no siempre se escapan de lunes a viernes en horario de ocho a tres ¿Parece lógico, verdad? Pues algunos siguen sin entenderlo

El tercer problema y no menor, es que tampoco existe una centralización de dichos datos, por lo que cada registro de cada autonomía tiene sus propias normas tanto de acceso a la información como de funcionamiento. Eso quiere decir que, si se mueven por España y cambian de Comunidad o si viven en una localidad que se encuentra limítrofe entre dos autonomías, estén muy atentos a los distintos registros. No olviden que su perro, por increíble que parezca, es prácticamente un extranjero en la comunidad de al lado.

Por lo tanto, si pierden a su perro no esperen a que aparezca o le avisen de su hallazgo por muy identificado que esté. Avisen al registro informático que les corresponda, al servicio de recogida de animales de la zona en la que se encuentren, a las clínicas veterinarias de su entorno, a la policía local, a la guardia civil y, si es creyente, no lo duden, recen. Todo suma en un sistema tan absurdo y caótico como el nuestro.