Lavarse las manos no siempre las limpia

Una mañana me encontraba en la recepción de un refugio cuando vi a dos hombres acercarse. Uno de ellos llevaba a su perro. Al llegar, comentó que ya no lo quería. Su acompañante guardó silencio. Parecía avergonzado. Cuando terminaron todos los trámites para dejar al animal, por fin, habló. Me preguntó, simplemente, si sabía dónde podía lavarse las manos.

Entonces recordé la historia de dos cooperantes que, tras un terremoto, participaban en las labores de recate. Uno de ellos estaba entre las ruinas, separando escombros y siguiendo los gritos de las personas vivas que, bajo el polvo y los ladrillos, pedían auxilio. Al otro, desde la retaguardia, coordinaba a las ambulancias, los servicios médicos y las labores de salvamento.

Tras toda una noche de duro trabajo, con los primeros rayos de sol fueron sustituidos por un nuevo turno. Estaban exhaustos. Uno llevaba la cara llena de sangre, polvo y suciedad. El otro, aunque limpio, estaba también agotado y abatido por la tensión.

Los dos se acercaron a una fuente para limpiarse. Uno de ellos abrió el grifo del agua y sólo se refrescó. El otro, por el contrario, comenzó a lavarse la cara, frotándose una y otra vez la misma. Sin embargo, el que no paraba de asearse era el que estaba más limpio. El otro, pese a la suciedad, no lo hacía. La explicación es sencilla, cada uno veía la cara del otro y no la propia.

Supongo que recordé la anterior anécdota porque, en realidad, en aquel refugio estaba ocurriendo lo mismo. El amigo de la persona que estaba dejando a su perro no quería lavarse las manos porque él las tuviera sucias, sino porque su acompañante las llevaba manchadas de egoísmo y traición. -Te equivocas si crees que con agua y jabón vas a lograrlo- le dije -Por mucho que te las limpies, cuando a partir de ahora mires a tu amigo, te sentirás siempre tan sucio como él-. te sentirás siempre tan sucio como él-.