Respeto a los animales también en vacaciones

En vacaciones debemos estar alertas ante las conductas que afectan el bienestar de los animales a fin de no participar en ellas. Más allá del incremento de las cifras de abandono que desgraciadamente se produce en estas fechas, me refiero a ese tipo de «atracciones turísticas» donde se utilizan animales, se atenta contra los principios mínimos de bienestar animal y respeto por los animales y se les somete a condiciones en muchas ocasiones cuestionables.

Los carros de caballos, los paseos en camello, los burro taxis, los ponis de feria, las fotografías con animales silvestres, y muchas otras más, son prácticas que podemos evitar y rechazar a fin de no contribuir a su mantenimiento y formar parte del cambio que buscamos en favor de los animales.

Sin darnos cuenta quizás, y de forma inconsciente podemos participar en este tipo de atracciones que sin duda causan un daño a los animales. La mayoría de prácticas a las que me he referido se encuentran legalizadas, es decir, están permitidas, y son comúnmente aceptadas por la sociedad pero debemos plantearnos si efectivamente esa es la vida que queremos para los animales. Estas prácticas pueden implicar la cosificación de los animales, su utilización como herramientas de trabajo, trabajo en condiciones meteorológicas adversas o extremas, falta de empatía. Existiendo alternativas éticas y respetuosas para los animales de la mayoría de estas atracciones está en nuestra mano no contribuir a su perpetuación y optar por otras opciones que no impliquen el sufrimiento de ningún animal. Por ejemplo, empiezan a surgir iniciativas como los carros o carruajes eléctricos o los vehículos eléctricos en zonas turísticas que vienen a sustituir a los vehículos de tracción animal. Por lo que nuestra decisión sobre participar o no en ellas es una cuestión de ética y empatía y sin duda contribuye a que la sociedad evolucione en una línea de respeto hacia los animales.