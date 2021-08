Condenados al olvido

Existe una asociación en Estados Unidos dedicada a la protección, conservación y estudio de una bombilla situada en un conocido parque de bomberos. La bombilla lleva encendida durante las 24 horas del día, todos los días del año, desde 1901. Hace 113 años que luce como el primer día.

Es la bombilla más vieja del mundo, seguida de una instalada en Texas en 1908 y otra que luce en Nueva York desde 1912. Todas comparten el mismo secreto en su fabricación. Poseen unos filamentos bastante más gruesos que los de una bombilla normal y éstos son de carbono. La pregunta es ¿Si se conoce que esas son las características que hacen que las bombillas sean duraderas hasta la eternidad, por qué no se fabrican más como ellas?

La respuesta es la famosa «obsolescencia programada». En 1924, todos los fabricantes de bombillas acordaron rebajar la calidad de sus productos para dotarles de una vida más corta.

A veces pienso que, de alguna forma, lo mismo ocurre con muchos perros o gatos que llegan a manos de personas que carecen de responsabilidad suficiente para cuidarlos. En el mundo de los animales la «obsolescencia programa» se llama abandono.

En todos los países, existe en mayor o menor medida. Son animales que sólo vivirán con una familia el tiempo que pase hasta que ésta se canse de ellos. Entonces lo dejaran en la calle o lo acercarán a cualquier albergue.

No es complicado predecir cuántos de ellos correrán esa maldita suerte. Hay indicadores que nunca fallan. Si alguien de la familia no quiere tener un perro o un gato y se le obliga, es un factor de riesgo. También lo es, si el animal llega a una casa en forma de regalo o si se trata de una decisión precipitada no suficientemente meditada. Todo eso conforma la obsolescencia programada de muchos animales que, desgraciadamente, tras los primeros días en una familia consigue que acaben siendo abandonados.