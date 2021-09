Calidad de vida y malas articulaciones

Mi ilusión desde niño era tener un Dogo de Burdeos y hace unos meses se cumplió. Mi pareja me regaló uno y estamos encantados con él. Tiene un carácter fenomenal y es precioso. Sin embargo, hace semanas que no camina bien y arrastra las patas. Se las he mirado por si se hubiera clavado algo pero no le veo nada. ¿Qué podría ser?

Pueden ser muchas cosas pero no es descartable que sea un problema de las articulaciones. Los perros de gran tamaño, por su mayor peso, y algunas razas concretas como los pastores alemanes, son más propensos a ese tipo de problemas. De forma genérica y para prevenir, sería importante que le controlaras el peso. Resulta fundamental que no engorde. Los comederos de control y los piensos light pueden ayudarte a ello. En cualquier caso, debes acudir a tu clínica veterinaria cuanto antes, para que diagnostique adecuadamente que le está ocurriendo. Si finalmente se tratara de las articulaciones, es necesario saber en qué grado de estado degenerativo se encuentran para evitar un mayor deterioro. Existe medicación que puede ayudarle al respecto y tablas de ejercicio que pueden venirle bien. En este tema, garantizarle una buena calidad de vida al animal debe ser nuestro objetivo.