No siempre hay una segunda oportunidad

n la segunda guerra mundial murieron muchos millones de personas. Sin embargo, en una ocasión se consiguió parar la guerra. Fueron sólo unos pocos minutos. El motivo fue el salvamento de una niña herida. Americanos y alemanes, cortaron el fuego y se pusieron de acuerdo para que ésta fuera evacuada. Una vez salvada, los disparos volvieron de nuevo sin miramiento alguno. Probablemente, aquel gesto compasivo hizo que los combatientes se sintieran durante sólo unos minutos más humanos.

En el mundo de la relación de las personas hacia los animales, a menudo, ocurren también cosas parecidas de difícil explicación.

He conocido, por ejemplo, a mucha gente que se declaran amantes de los animales pero que, cada cierto tiempo, salen al campo acompañados de un arma a acabar con la vida del que puedan. A veces, incluso, a menudo, alguno te relata cómo, tras abatir a tiros una pieza, de pronto se dan cuenta que no ha muerto y, entonces, inician una lucha titánica por salvar su vida o, también, cómo tras disparar a una hembra descubren que tiene crías y, entonces, se vuelcan en sacar amorosamente a éstas adelante con todo su cariño. Y digo yo ¿No hubiera sido más fácil no dispararles?

¿Y qué decir de la pesca deportiva sin muerte, tan de moda hoy en día? Los practicantes de la misma echan el anzuelo al agua y, cuando sienten que el pez se ha tragado el mismo, tiran de éste, lo sacan medio asfixiado, le quitan el hierro perforador y, más muerto que vivo, lo arrojan de nuevo al interior del agua ¿Cómo creen que habrán quedado las entrañas del animal tras ser agujereadas por un anzuelo? ¿De verdad piensan que sobrevivirá?

El ser humano, a menudo, hace daño y luego pide perdón por lo que ha hecho creyendo que el arrepentimiento es como el agua que todo lo limpia. Se equivocan. En esta vida ni todo tiene arreglo, ni hay un pegamento para cada roto.