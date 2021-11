Animales buenos, bonitos y baratos

AEinstein, en una ocasión, le pidieron que explicara de forma gráfica su teoría de la relatividad. No le costó mucho hacerlo. Dijo: «Es muy sencillo, siéntese con una mujer hermosa durante una hora y le parecerá un minuto, siéntese sobre un horno caliente durante un minuto y le parecerá una hora. Eso es la relatividad».

Domingo, 7 horas. En cualquier de los miles de mercadillos que se celebran en todos los rincones de España, los comerciantes montan sus mesas y productos para comenzar sus ventas. Un día más, todo se comprará y se venderá, en algunos puestos los animales también.

En uno de ellos se ven numerosos sacos de pienso y complementos para perros y para gatos. Collares, jaulas y trasportines cuelgan de los toldos. Abajo, varios canarios y algunos cachorros que no paran de ladrar y maullar.

No son los únicos, escondidos en un vehículo cercano, esperan su turno media docena más.

Una señora que pasa, al verlos, les increpa. «No saben que no pueden venderse animales de forma ambulante. Está prohibido».

El vendedor, sabiéndose impune, le contesta: «Son sólo los que me quedan de mi perra. Se quedó preñada pero los tengo de oferta. Se los puedo dejar muy baratos».

Ella se enfada y protesta. «Estoy harta», le grita. «Todas las semanas le escucho decir lo mismo». El hombre ni siquiera le presta atención. En esos momentos está atendiendo a alguien que se ha interesado por uno de ellos.

La mujer no se acobarda y avisa a la Policía. Sin embargo, cuando ésta llega ya no queda animal alguno. Unos han sido escondidos y otros vendidos y, ya se sabe, sin animales no hay prueba y, sin pruebas, no hay delito.

Y así, cada jueves, sábado o domingo, amparados en la fuerza de la costumbre, en muchos mercadillos se pisotea la ley y el bienestar animal. Seguramente, todo eso pasa porque, como dijo Einstein, «todo es relativo» y, en España la protección animal, también lo es.