Un perro en Sodoma y Gomorra

Tras su caso llegaron otros, como el de tres cerdos condenados a idéntica pena en Francia, o el de un toro que, en 1314, fue ahorcado por atacar a una persona en Aragón.

Desde entonces hasta ahora, los animales no han dejado de sentarse en el banquillo de los acusados. Quizás, uno de los casos más conocidos se produjo en el acuartelamiento de la Legión de Ceuta en los años sesenta. Allí un oso fue condenado a la pena capital. El animal era una especie de mascota gigante que vivía en el cuartel como un legionario más. Tenía categoría militar y gozaba, entre otras ventajas, de la posibilidad de acudir a la cantina con su cuidador, cosa que, por cierto, hacía con mucha frecuencia. El problema llegó una aciaga noche en la que se encontraba apoyado sobre la barra bajo los efectos del alcohol. Quiso su mala fortuna que, ese día, por descuido o enfado, diera un manotazo a otro legionario causándole graves heridas.

El oficial de guardia al enterarse de lo sucedido ordenó inmediatamente su arresto. Días más tarde, fue juzgado por un tribunal militar y condenado a la pena de muerte, siendo fusilado al amanecer.

En cualquier caso, la historia de animales que han sido sentados en el banquillo continúa hasta nuestros días. Recientemente, un perro ha sido juzgado en Estados Unidos por acosar a una perra vecina y, en nuestro país, han imputado a un burro por intentar violar a una vaca.

Ejemplos hay muchos, sin embargo, en mi memoria siempre ocupará un lugar especial el de aquel juicio en el que un perro fue acusado por la potencia de sus ronquidos cuando dormía y porque, según los vecinos, éstos eran idénticos a los de una pareja, una noche de pasión, dándolo todo en el sexo. De hecho, argumentaron que no podían recibir a nadie en su casa por el apuro que les daba. No se me olvidará cuando me preguntaron al respecto. Sólo acerté a sonreír, encogerme de hombros, y decir que, a menudo, el pecado está más en el pensamiento que en el pecador.