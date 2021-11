Una vieja tradición defiende que nada está completo si no posee su propio reflejo.

En la India, por ejemplo, el Taj Majal se encuentra rodeado de agua por ese motivo. La construcción arquitectónica usa su reflejo como una medida de equilibrio. Por eso, sus paredes sólo se levantaron hasta la mitad de la altura que recogían los planos originales porque, según esta creencia, cualquier construcción está formada a partes iguales por las piedras que la levantan y el reflejo que de la misma ofrece el agua.

Lo mismo ocurre en la Alhambra de Granada. Allí, la cultura árabe deslumbrada ante la fuerza del agua, jugó con ésta creando colores, sonidos, luces y reflejos.

Pero no piensen que esta vieja tradición sólo es cosa del pasado. El mundo sigue obsesionado por el reflejo que proyectan las cosas pero, sobre todo, por nuestro propio reflejo. En eso se basa la moda, la estética e, incluso, los famosos selfies que inundan las redes haciendo furor. Todo es parte del reflejo que proyectamos o que queremos proyectar en la vida.

Sin embargo, en el caso de los animales todo es diferente y, aunque la apariencia para ellos carece de importancia y nunca buscaron tener unas orejas recortadas o un rabo más corto con el fin de aparentar una imagen más agresiva o poseer un cuerpo más o menos proporcionado, es cierto que muchos perros y gatos abandonados no se reconocen en su reflejo. Ladran durante horas a su sombra sin saber que son ellos mismos los que la proyectan. Es normal, no la reconocen porque está incompleta. Les falta el reflejo a su lado de los miembros de su familia humana. No se sienten vivos sin la sombra de sus dueños. El olvido los ha convertido en animales de cuatro patas sin más nombre que su raza. En realidad, cuando eso ocurre sólo una buena adopción puede llegar a quitarles el estigma de haber sido abandonados.