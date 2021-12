Hoteles para perros en Navidad

Estas próximas navidades voy a ir a ver a la familia y estaré fuera varias semanas. El problema es que tengo un perro y no puedo llevármelo. He preguntado a amigos pero nadie puede hacerse cargo. No sé qué hacer. ¿En los albergues de animales abandonados ofrecen ese servicio?

No, no lo pueden ofrecer. La ley lo prohíbe por razones sanitarias. Es lógico. El historial veterinario de los animales abandonados es desconocido. No se sabe que vacunas ni desparasitaciones puede llevar puestas. Por eso y para evitar posibles problemas, la ley no lo autoriza. En esos casos, lo mejor es acudir a una residencia de animales. Las hay caninas y felinas. Cuando tengas claras las fechas de tu viaje, visítalas, mira la que más se ajusta a tus necesidades y, si puedes, haz una prueba e intenta dejarlo solamente durante un día para ver qué tal reacciona. Además, debes informarte porque te van a exigir una serie de condiciones sanitarias, tener las vacunas al día y la desparasitación no dudes que serán algunas de ellas. A la oferta de este tipo de hoteles, se ha unido la de algunas plataformas que ofrecen la posibilidad de acudir a tu domicilio para cuidarlos. En esos casos, es muy importante que obtengas todas las referencias posibles de las personas que se encargaran de ello para evitar sorpresas desagradables.