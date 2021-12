Ni regalos ni cacharros, son cachorros

Los datos no mienten. Uno de cada tres animales que se regalen estas fiestas, acabarán abandonados tras el paso de las mismas. El problema es el de siempre, la gente confunde cachorros con cacharros, o lo que es lo mismo, crías de perros y gatos con regalos de última hora apresurados. Sin embargo, se equivocan, la vida no se regala. Se puede compartir y disfrutar, pero no tiene precio.

Adoptar requiere planteamiento, tiempo y consenso. Meditar la decisión pausadamente y analizar sus pros y sus contras, es parte del proceso. Ningún perro o gato debe llegar a una casa sin que todos sus miembros acepten su presencia con responsabilidad e ilusión. Si existiera rechazo por parte de algún miembro de la familia estaríamos ante la antesala de un abandono seguro. Mucho cuidado. A lo largo de estos últimos años he escuchado muchas excusas para deshacerse de un animal. Una vez, tras el paso de las navidades, una madre me contó que no podía seguir teniendo al perro porque, aunque su hijo se había comprometido a ello, no estaba siendo responsable en cuanto a sacarlo a pasear o llevarlo al veterinario. Su hijo tenía sólo siete años. En otra ocasión, una persona me explicó que el cachorro de apenas dos meses que había adoptado en fiestas se había vuelto agresivo en enero y que debía deshacerse del mismo. Son disparates. Evidentemente, ni con siete años uno puede hacer frente a una responsabilidad de ese tipo, ni con dos meses existe cachorro alguno agresivo. Son sólo muestras de las razones o sinrazones que algunos humanos argumentan para abandonar a sus mejores amigos. A partir de ahí todo es posible. Desgraciadamente, a menudo la vida es un carrusel de despropósitos. Por eso, pongamos un poco de cordura y, una vez más, recordemos que los animales no son un regalo, nosotros debemos ser un regalo para ellos. Cuando por fin tengamos eso claro, se acabará sin duda una parte importante del abandono.