Recordar la historia siempre es bueno, sobre todo, para tener claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso, y sin entrar en más polémicas, me gustaría explicar que, se esté a favor o en contra de las mismas, el argumento de la tradición no cabe en la defensa de las corridas de toros porque, simple y llanamente, éstas no siempre han existido.