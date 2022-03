El embarazo psicológico en perros es un desajuste hormonal que padecen algunas perras y que suele aparecer a los dos o tres meses del celo. No se trata, por tanto, de un problema psicológico sino de una reacción física al descender los niveles de progesterona en sangre y aumentar la secreción de prolactina. Lo más curioso es que tiene su origen en la vida de los lobos en manada. Cuando una loba pare, las demás lobas desarrollan una pseudogestación para ayudarle a amamantar a los cachorros.

No te preocupes, en unos días estará ya bien. En cualquier caso, si quieres que se le pase antes, retírale la muñeca, intenta que no se roce las mamas para no estimular la producción de leche -que suele ser lo más problemático en estos casos- y, ante la menor duda, acude a tu veterinario. Eso sí, cuando esté recuperada lo mejor es que te plantees esterilizarla para evitar más problemas de este tipo.

Embarazo psicológico en perros: síntomas

Los síntomas del embarazo psicológico en perros pueden variar mucho en función de la perra, la raza o la edad y, normalmente, suelen aparecer entre tres y doce semanas después del celo. La duración del embarazo psicológico en perros puede ser de varias semanas:

Abdomen inflamado

Aumento del tamaño de las mamas

Producción de leche

Adopción de peluches y juguetes como cachorros

Inquietud y nerviosismo

Aumento de la agresividad para proteger el nido

Pérdida del apetito

Si se produce infección en las mamas o mastitis la perra puede presentar otros síntomas como fiebre o vómitos. Si este es el caso acude al veterinario urgentemente, ya que la mastitis puede complicarse.

Embarazo psicológico en perras, ¿qué hacer?

Aunque el embarazo psicológico en perros suele alarmar a los dueños, este no siempre requiere de tratamiento por parte del veterinario. Además existen una serie de remedios caseros para el embarazo psicológico en perros que puede ayudar a que tu mascota pase por este proceso de forma más tranquila: