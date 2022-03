Los animales de los refugiados

Inha, junto a otras dos mujeres y sus hijos, acaba de llegar a España. Un taxista voluntario las ha traído desde la frontera con Polonia. Han viajado con sus hijos y sus animales. Sus maridos se han quedado defendiendo el honor de su pueblo

-¿Para qué sirve creer en algo si no luchas por lo que crees?- Me dice Inha. Sus hijos, sin entenderla, parecen aferrarse a cada una de sus palabras. Agarran fuerte sus manos. Fedir, el mayor, un chico rubio de ojos claros tiene sólo siete años. Kejan, la chica, acaba de cumplir cinco. Les acompaña su perro, un viejo pastor alemán. Le pregunto por él.

-No podía dejarlo allí, se hubiera muerto. Las calles están llenas de perros vagando que, bajo los escombros, buscan a sus dueños. Al final, han conseguido convertir la ciudad en un gran cementerio- Inha, por un momento, para. No puede seguir hablando. La emoción llena de lágrimas sus ojos. Rápida, sin dejar lugar a la tristeza, se las seca y continúa hablando. Señala ahora a las mujeres que le han acompañado –Aquí, ellas serán mi familia. Esperaremos a nuestros maridos y, si no llegan, los enterraremos orgullosas. Nada podrá borrarles de nuestra vida-.

Me despido de ellas y, tras desearles suerte, me aparto para dejar trabajar a los técnicos de la Cruz Roja que, como siempre, derrochando cariño, profesionalidad y humanidad, los van atendiendo uno a uno.

Mientras tanto, suena mi móvil. Acaba de llegarme un mensaje. Son, precisamente, las normas sanitarias elaboradas por las autoridades para esos animales. Saben que en Ucrania los consideran parte de su familia y que vendrán con ellos. Leo atentamente el protocolo sanitario. Dice que, tras efectuarles las pruebas oportunas, muchos tendrán que permanecer aislados, separados de sus familias, en centros especiales de cuarentena.

Atónito, me pregunto: -¿Meterlos en qué centros oficiales de cuarentena, si aquí no existen? ¿Separarlos después de haber cruzado media Europa con ellos, si ni siquiera una guerra ha conseguido separarlos? Qué bonito se ve siempre el mundo desde un cálido despacho, por alguien que sólo pisa moqueta de lunes a viernes y de ocho a tres.