En general es algo bastante habitual. Los pájaros suelen tener infecciones por ácaros que se introducen dentro de la piel de las patas y que las llenan de escamas. Para evitarlo es importante que limpies la jaula en la que viven y, también, los elementos que la componen. En este sentido, no te olvides de los bebederos y comederos de la misma ni de los palos en los que se apoyan. En cuanto al tratamiento, lo mejor es que acudas a tu veterinario de confianza para que te recete alguna pomada de las existentes en el mercado, no obstante, también puedes elaborar alguna pomada casera realizada con aceite de oliva y azufre o con jabón, bicarbonato y limón. Tu veterinario te explicará si en tu caso es la opción más recomendable y cómo puedes llegar a elaborar la misma. Por último, para aplicarla sobre las patas puedes usar un algodón. No dejes que pase el tiempo y cúrale esas escamas cuanto antes.

Mi pasión son los canarios. Desde pequeño me han acompañado sus cantos y ahora no sé lo que es vivir sin tener una parejita siempre en mi balcón. El problema es que desde hace unos días a uno de ellos se le ha escamado toda la pata y la tiene en carne viva. ¿Qué podría hacer?