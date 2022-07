"Mi perro tiene siempre mucha hambre y, pese a que le obligamos a que coma sólo su pienso, siempre está atento a lo que pueda caer de la mesa para poder comérselo. Lo que me preocupa es que lo que más le gustan son los dulces. ¿Pueden ser tan peligrosos para él como dicen?"

Los animales tienen sus propias necesidades y, entre las mismas, no está comer lo mismo que nosotros. El paladar humano busca sabores intensos y distintos. Para ello usamos las especies, la sal o el azúcar, productos que, en absoluto, son recomendables para ellos. En el caso del azúcar, por ejemplo, se trata de un producto bastante perjudicial para su salud, dado que multiplica su producción de insulina en el páncreas provocando la desaparición del azúcar de la sangre. Todo eso crea hipoglucemias y problemas hepáticos en los perros, no solo dañando su salud, sino llegando, incluso, a acabar con sus vidas en muchos casos. Por lo tanto, debéis cuidar mucho que no se os caiga nada y evitar que se lo coma. Si pese a ello, en un descuido lo hace, observarlo y, ante la mínima duda, llevarlo rápidamente al veterinario. En estos casos hay dos cuestiones que nunca deben olvidarse. Una es que una rápida actuación salva vidas, y la otra es que, como siempre, más vale prevenir que curar.

