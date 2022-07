Paciente: -Necesito ayuda, doctor. Me siento triste, deprimida, sin fuerzas. No tengo ganas de nada. Ni siquiera me apetece salir. Me paso el día escondida bajo una manta. En realidad, sólo me alivia pensar en la muerte.

Doctor: - Veo que no está bien. Por favor, póngase cómoda y túmbese sobre el diván. Empecemos cuanto antes ¿Cuándo empezó a sentirse así?-

Paciente: -Seguramente todo viene de mi infancia. Al poco de nacer, unas semanas más tarde me separaron de mi madre y me dieron en adopción. Al principio, la familia que me acogió era encantadora pero, según yo crecía, su amor desaparecía. No tardaron mucho en llegar los gritos y castigos. Cuatro meses más tarde me regalaron a otra pareja. Con ellos viví más tiempo pero tampoco bueno. Siempre estaba en un balcón. Al final, también me echaron pero esta vez, como no encontraron a nadie que me quisiera, acabé abandonada en la calle. En ella vivo muerta de miedo, rodeada de todos los peligros que uno pueda imaginar. Sin embargo, lo peor de todo es que sigo queriendo a todas las familias que tuve, aunque ellas me hayan olvidado yo no he logrado hacerlo ¿Cómo es posible eso?

Doctor: -Bueno, en realidad es normal. No olvide que es usted una gata y no entiende de rencores ni enfados. Lo importante ahora es que se vaya encontrando mejor, para ello la única medicina que de momento puede ayudarle es tener esperanza.

Paciente: -¿Esperanza? ¿Y dónde puedo comprarla? ¿Se vende con receta?-

Doctor: -No, eso es lo malo. No se fabrica. Se encuentra donde menos pueda imaginar. Para unos, en el olor de las plantas que cada mañana reciben el sol, y para otros, en el viento que peina las montañas. Hay quien la encuentra en los amaneceres o en los atardeceres. Incluso he conocido a gatos que la han descubierto al rozarse con las piernas de algún humano o ronroneando tumbados cómodamente en un cojín. Ya se sabe, cada animal es un mundo. No se desespere, la encontrará y le ayudará hasta que le llegue la cura definitiva. Esa será la adopción. En realidad, como usted sabe bien, sólo una buena adopción puede curar su tristeza.