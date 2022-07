Cuando en algún albergue de animales alguien se acerca a la jaula de los perros y, aunque no lo conozcan, veo como éstos lo reciben derritiéndose en alegrías, siempre pienso en lo maravilloso que es sentir como ellos sienten. Sin zonas oscuras ni dobleces.

Sin embargo, lo anterior no es lo que más llama la atención de su comportamiento. Lo más singular se produce cuando quien se acerca a la jaula es el mismo que lo abandonó. Entonces, el animal entra en una especie de shock. Por un lado, quiere lanzarse a los brazos de aquel que lo dejó. No guarda pensamiento negativo alguno hacia él y, simplemente, le quiere y le echa de menos. Sólo habla su corazón.

Sin embargo, por otro lado, también está su mente. Ésta hace que su conducta sea contradictoria porque, aunque como he explicado antes el animal quiere, no se lanza rápidamente a sus brazos. Al revés. En un primer momento se retrae en una esquina de su jaula y ni siquiera se atreve a mirarle a los ojos. No es porque no le perdone por haberlo abandonado. Tampoco porque sienta odio alguno por dejarle tirado. Es sólo y exclusivamente porque se siente culpable. Sí, porque piensa que algo debió hacer mal para que eso sucediera. Cree que, realmente, él es el responsable de su propio abandono.

En realidad, todo lo anterior se desarrolla en unos pocos segundos de tiempo. Son momentos en los que en el interior de él se libra una dura batalla entre su corazón y su mente. Sin embargo, ésta no dura mucho porque, finalmente, siempre gana su corazón. Cuando eso ocurre, entre saltos y alegrías, el animal salta rápido y veloz a saludar a aquel que un mal día lo abandonó. Da igual que éste vaya mil veces a verlo a su jaula, mil veces ocurrirá lo mismo.

Por eso, viendo su limpia forma de sentir, no tengo duda alguna. Yo, si vuelvo a nacer, quiero ser un perro.