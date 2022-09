Tras llegar el inspector al lugar de los hechos, bordeó con un spray blanco los límites de aquel cuerpo que, sin vida, yacía sobre la carretera.

Después sacó una libreta y apuntó: -Especie: Perro. Raza: Cruce. Sexo: Varón. Edad: Adulta. Complexión: Mediana. Estado general: Abandono. Objetos que portaba: Sobre su cuello, un collar deshilachado y roto. Descripción: Presenta un fuerte golpe en la cabeza, la marca de un neumático sobre el mismo y una alfombra de sangre roja, bañando todo su cuerpo.

-¿Algún testigo?- preguntó a sus compañeros. -Sólo uno. Aquí está- le contestaron.

El inspector fijó le preguntó -¿Podría contarme lo que vio?-.

-Por supuesto, señor agente. Yo vivo aquí. Hace un par de días vi como desde un coche abandonaban a un perro en esta calle. Aquí ha permanecido dos días. Sin embargo, esta mañana he oído un fuerte frenazo y, cuando me he asomado, me lo he encontrado tumbado en el suelo. Lo que más me duele es que el coche que lo ha atropellado ni siquiera ha parado-

-De acuerdo. Eso es todo. Caso cerrado-

-Entonces, jefe, qué ocurrió?- preguntó uno de los agentes más novatos.

-Muy sencillo, agente, pero, verá, en estos casos lo mejor es contestar a las preguntas clásicas: 1º ¿Qué ha pasado? Un perro ha sido atropellado. 2º¿Cómo ha sucedido? Tras un abandono. Evidentemente, es algo muy corriente 3º ¿Dónde? Pues esta vez aquí, pero podría haber sido en cualquier calle, carretera o autovía de cualquier ciudad. 4º ¿Cuándo ha pasado? Hoy aquí, pero, en realidad, todos los días se produce en cualquier lugar de España. 5º ¿Por qué? Porque existe gente que vive sin sentir, a los que sólo les importa ellos mismos ¿Resultado? Muerte con sufrimiento ¿Errores cometidos? Por parte del testigo no dar aviso desde que tuvo conocimiento de los hechos ¿Culpables? Los que lo abandonaron y lo que no ponen medida alguna para qué eso siga ocurriendo ¿Conclusión final? Otra víctima inocente que muere sin que el culpable reciba su castigo.